Ufficiale Lautaro: ora è ‘allarme’ Inter

Arrivato l’annuncio del Capitano nerazzurro che fa tremare tutti i tifosi interisti, anche il tecnico Simone Inzaghi è in forte apprensione

Negli scorsi giorni, Lautaro Martinez ha concesso un’intervista in esclusiva davanti ai microfoni di ‘Tyc Sports’. Tanti gli spunti offerti dall’attuale Capitano del club meneghino, che ha avuto tempo e modo di soffermarsi non soltanto sullo straordinario rendimento avuto in stagione, ma anche di replicare all’accusa rivoltagli direttamente da Alessandro Costacurta.

“Mi sembra di aver capito che, secondo il suo modo di vedere, io sia venuto meno nelle partite più importanti e questo non è affatto vero. Segnare in semifinale di Champions League contro il Milan, in una una delle partite più importanti della storia di entrambi i club… Quello non l’ha contato. Lo invito a rivedere quel gol, ma in realtà ho segnato reti dall’importanza notevole anche in tante altre partite”.

Questa la risposta di Lautaro Martinez alla tesi sostenuta in precedenza dall’ex difensore rossonero. Non solo. L’ex Racing Club, con all’attivo 37 presenze in stagione (impreziosite da 26 gol e 5 assist), si è poi lasciato andare a un annuncio che non deve aver fatto particolarmente piacere all’intera tifoseria dell’Inter, entrata ora in fortissima apprensione.

Lautaro: “Le Olimpiadi di Parigi? Se il CT Mascherano vorrà contare su di me sarò a sua disposizione”

“Se vorrà contare su di me mi metterò a sua disposizione”. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate da Lautaro Martinez in merito a una sua ed eventuale partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto, con la selezione olimpica argentina. Un annuncio, questo, con cui l’attuale numero 10 dell’Inter ha di fatto strizzato l’occhio verso Javier Mascherano, ex calciatore del Barcellona e attuale Commissario Tecnico de ‘La Albiceleste’.

Scattato, quindi, immediatamente l’allarme in casa Inter in seguito a queste dichiarazioni. Di per sé, Lautaro sarà già impegnato con la selezione guidata dal CT Lionel Scaloni durante la Copa America, in programma dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti, e nel caso in cui dovesse prendere parte anche alle Olimpiadi di Parigi finirebbe per non svolgere la preparazione precampionato con la squadra di Simone Inzaghi (tra l’altro senza neppure andare in vacanza). Una situazione, questa, che metterebbe il ‘Toro’ di Bahia Blanca a forte rischio di infortuni. Ricordiamo che la partenza della Serie A in formato 2024-25 è già stata programmata per il weekend del 17-18 agosto.