La Premier rovina i piani dell’Inter: più di 15 milioni di euro

Rischia di complicarsi ulteriormente un obiettivo di calciomercato di Marotta e Ausilio. Ecco tutti i dettagli

Le incertezze societarie non fermano la programmazione sportiva dell’Inter in vista del futuro, o anche solo della prossima stagione. Mercato estivo per metà già fatto con gli acquisti a zero di Taremi e Zielinski, con Marotta e Ausilio che proveranno a regalare a Inzaghi almeno altri due-tre rinforzi. Un centrale, una seconda punta e – forse – l’erede di Sommer.

Lo svizzero sarà il titolare per almeno un’altra stagione, poi toccherà al suo successore. Che, nei piani dei nerazzurri, si chiama Bento. Con il portiere brasiliano c’è un accordo di massima dalla scorsa estate, la clausola da 60 milioni non va tenuta in considerazione ma in Brasile parlano comunque di un’operazione tutt’altro che semplice per la società di viale della Liberazione.

I motivi sono due: primo, il presidente dell’Athletico Paranaense Mario Celso Petraglia punta a realizzare una cessione record per un portiere brasiliano, di conseguenza parte da una valutazione superiore ai 15 milioni di euro che è la cifra che avrebbe messo sul piatto l’Inter mesi fa; secondo, sul 24enne fresco di esordio in Nazionale ci sono anche altri club, anche di Premier come Wolverhampton e Nottingham Forest. Entrambi non hanno l’appeal dell’Inter, ma certamente una forza economica superiore. In sostanza possono accontentare il numero uno dell’Athletico.

Dipenderà molto dal budget che, strada facendo, avrà a disposizione l’Inter nel calciomercato dell’estate che verrà, con il vice ed erede di Sommer che sicuramente non potrà rappresentare una priorità assoluta della dirigenza. Bento piace molto, ma piacevano molto pure Trubin e Vicario, eppure uno è andato al Benfica e l’altro al Tottenham.

🔥#Taremi e #Zielinski, metà se non di più della prossima campagna acquisti dell’#Inter è già stata completata. 💰Tutti e due arriveranno a zero, commissioni escluse. L’iraniano firmerà un biennale con opzione da 3-3,5mln a stagione, il polacco un triennale con opzione da 4-4,5. pic.twitter.com/AXDP65r83u — Interlive (@interliveit) March 27, 2024

Inter, Bento allontana il mercato: “Non c’è niente di concreto”

Petraglia è un osso durissimo, l’Inter non avrà vita facile nella corsa al cartellino di Bento, il quale a ‘Globo Esporte’ ha scacciato via i rumors di mercato che lo danno prossimo a una nuova avventura professionale.

“Sono concentrato solamente sull’Athletico Paranaense, non c’è niente di concreto“, le sue parole di circostanza ai giornalisti presenti all’aeroporto di Curitiba, dove è atterrato di ritorno dagli impegni con il Brasile.