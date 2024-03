Dall’Inter alla Juve: mai visto in campo, accordo per il prestito

La formazione di Allegri, che ha messo la freccia sui nerazzurri nella scorsa finestra di calciomercato, non ha ancora concesso un solo minuto al suo nuovo tesserato. Ecco di chi si tratta

A differenza di quanto accaduto nella passata estate, in cui la Juventus ha accolto soltanto Timothy Weah alla propria corte, i bianconeri sono riusciti nella scorsa finestra di calciomercato invernale a rendersi protagonisti di due grandi acquisti, quelli di Carlos Alcaraz e Tiago Djalo.

Il centrocampista argentino è atterrato a Torino a mezzo di un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato sui 50 milioni di euro (pagabili in tre anni in quel caso), a differenza del centrale lusitano che si è unito alla ‘Vecchia Signora’ a titolo definitivo.

La formazione guidata da Massimiliano Allegri è infatti riuscita a far proprio il calciatore sborsando appena 3 milioni di euro e sottraendolo così all’Inter, club che aveva già raggiunto un accordo col classe ’00 per il suo approdo in nerazzurro a partire da luglio. Djalo si è così legato alla Juve grazie a un accordo valido sino a giugno 2026, dal quale andrà a percepire un ingaggio pari a 3 milioni di euro netti a stagione. La vera notizia, però, è un’altra.

L’ex Lille, che nel marzo 2023 aveva rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, non ha ancora esordito al fianco della formazione pluricampione d’Italia. Diverse, in realtà, le convocazioni collezionate dall’attuale numero 33 bianconero, che però non ha ancora disputato un solo minuto in campo con quella che, fino a prova contraria, è la sua nuova squadra. Ed ecco che a questo punto, a soli pochi mesi di distanza dal suo ritorno in Italia, starebbe già prendendo quota una nuova ipotesi.

Mistero Djalo: ancora zero minuti con la Juve, a giugno può esserci la separazione via prestito

La Juventus ha già incominciato ad attuare nuove riflessioni sul futuro di Tiago Djalo, difensore in realtà atterrato a Torino con l’intento di raccogliere l’eredità di Alex Sandro a fine stagione (pedina che finirà per dire addio a parametro zero in estate).

Al tempo stesso, però, l’esigenza nutrita dalla dirigenza bianconera è quella di avere un centrale di difesa già pronto per la prossima regular-season. Difficile pensare, a questo punto, che Djalo riesca a farsi trovare in condizione a partire già dalla prossima estate, ragion per cui dalle parti della Continassa starebbe per sbocciare fuori un’altra idea, ossia quella di poter mandare il classe ’00 in prestito, così da permettere all’ex Lille di tornare a mettere importanti minuti nelle gambe per poi far rientro un anno dopo alla base.