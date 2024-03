Fa tutto Oaktree: l’Inter cambia proprietà, le ultime

Steven Zhang e i nerazzurri al passo d’addio: arrivata un’ulteriore conferma

A distanza di anni, le strade del noto imprenditore cinese e quella del club di ‘Viale della Liberazione’ rischiano di separarsi sul più bello. Sei, in totale, i trofei collezionati da Steven Zhang al timone societario del club meneghino, coi nerazzurri capaci di alzare al cielo: 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

A poter risultare fatale la scadenza del prestito (fornitogli nel 2021 da Oaktree, nota società statunitense specializzata in strategie di investimento) fissata a maggio 2024. Di 275 milioni di euro la cifra che si è visto ricevere l’azionista 32enne dagli americani, arrivata a toccare negli anni quasi il tetto dei 400 milioni.

Zhang, che a prescindere dalla difficoltosa situazione economica in cui si ritrova coinvolto, ha ugualmente dimostrato di tenere particolarmente a cuore la causa interista in questi ultimi anni. Un’ulteriore conferma la si è poi avuta negli scorsi giorni, con l’attuale proprietario dell’Inter che ha domandato a Oaktree il riscadenziamento del debito, respinto immediatamente agli americani.

Due, a questo punto, le ipotesi al vaglio. Vedere Oaktree acquisire pieni diritti sulla proprietà Inter, oppure vedere lo stesso fondo americano andare in cerca di nuovi azionisti pronti ad acquisire il totale controllo dal punto di vista societario sul club meneghino. Quale l’ipotesi maggiormente percorribile? Difficile dirlo al momento, ma nel frattempo c’è già un qualcuno che ha le idee abbastanza chiare a riguardo.

Giudice a Tv Play: “Irrealistico pensare che Zhang possa rimborsare il prestito”

Alessandro Giudice, noto giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’ (e al tempo stesso esperto di manovre finanziarie legate al mondo del calcio), una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha analizzato la situazione dell’Inter dal punto di vista societario, svelando in seguito in che modo rischia di evolversi il futuro del club meneghino. Queste le sue dichiarazioni:

“È irrealistico che Zhang possa rimborsare il prestito, altrettanto difficile pensare che Oaktree possa concederne uno nuovo. Il 20 maggio, giorno della scadenza del debito, il fondo potrà acquisire il pieno controllo sulla proprietà dell’Inter. Nel caso in cui dovessero essersi compratori pronti a intervenire, Zhang potrebbe anche convertire la propria quota di competenza, rimanendo così al didentro dell’organigramma societario nerazzurro ma in vesti di socio di minoranza. Le valutazioni sono comunque in corso. Facile, però, pensare che eventuali investitori arrivino ben presto dall’America, essendo Oaktree un fondo americano”.