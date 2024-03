Nuova stangata in arrivo: tifosi in allarme per Barella

Il centrocampista nerazzurro è destinato a diventare, come già accaduto, uno dei calciatori più ricercati sul mercato estivo. Svelato lo scenario che rischia di ripetersi da punto e accapo

Nicolò Barella sta confermando di essere uno dei centrocampisti attualmente più forti in circolazione in Europa anche in quest’annata. 2 gol e 7 assist, questi i numeri messi a segno sinora dalla forte mezz’ala ‘made in Italy’, andato a segno anche con la selezione di Luciano Spalletti durante l’ultimo confronto amichevole a cui hanno preso parte gli Azzurri, quello disputatosi la scorsa domenica contro l’Ecuador.

C’è poco da dire, quello di Barella è un nome che farebbe comodo a qualsiasi big d’Europa. L’Inter ricorda perfettamente il momento in cui si è vista ricevere 60 milioni di euro nella passata estate direttamente dal Newcastle, club che ha poi ripiegato su Sandro Tonali, centrocampista che è finito per far fronte in questi ultimi mesi a una maxi squalifica (destinata a durare sino a settembre 2024) per via del caso scommesse in cui si è trovato coinvolto l’ex Milan. Non è affatto finita qui però, anzi, il classe ’00 rischia infatti di ritrovarsi coinvolto in un nuovo polverone.

La Federcalcio Inglese ha infatti accusato il centrocampista 23enne di aver scommesso 50 volte dopo il suo arrivo in Inghilterra e, nel caso in cui dovesse essere accertato il tutto, Tonali finirebbe immediatamente per far fronte a una nuova squalifica, forse ancor più lunga di quella già ricevuta.

“Sandro ha già sofferto abbastanza. La malattia non si è fermata col trasferimento avvenuto in Premier League. Punirlo nuovamente? Non credo sia la giusta soluzione per aiutarlo a uscire da questo tunnel. Personalmente, mi riterrei davvero deluso se la squalifica di 10 mesi dovesse finire per estendersi”.

Sono state queste le dichiarazioni rilasciate in queste ultime ore in conferenza stampa da Eddie Howe, attuale tecnico dei ‘Magpies’ che nel caso in cui dovesse venir inflitta una nuova squalifica a Sandro Tonali, rischierebbe di perdere per un periodo ancor più lungo il proprio numero 8. Una situazione, questa, che costringerebbe il Newcastle ad andare immediatamente a caccia del sostituto dell’ex Brescia.

Newcastle, nuovo tentativo per Barella in estate? Tutto dipenderà dalla situazione Tonali

La possibile sanzione a cui rischia di far fronte, da punto e accapo, Sandro Tonali potrebbe finire per costare carissimo anche all’Inter.

I ‘Magpies’, qualora venisse accertata la nuova squalifica al classe ’00, potrebbero infatti finire per correre immediatamente ai ripari sul mercato, finendo da lì in poi per riporre sul tavolo del club meneghino un’eventuale proposta in soldi per Nicolo Barella, centrocampista attualmente valutato (almeno) sugli 80-90 milioni di euro dai nerazzurri. Naturalmente, qualsiasi tifoso interista si augura che nulla di tutto ciò accada.