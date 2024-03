Verso Inter-Empoli, le condizioni di Sommer

Respiro di sollievo per Inzaghi in vista del prossimo match di campionato contro l’Empoli, pieno recupero delle facoltà fisiche per Sommer dopo l’infortunio con la Svizzera

Le giornate vissute fino a questo momento storico ben preciso, frammentato dalla sosta Nazionali, hanno visto molti calciatori di caratura internazionale andare incontro a problemi di natura fisica piuttosto evidenti e talvolta anche sconcertanti. Anche l’Inter non è stata risparmiata, al di là dell’esclusione temporanea di Francesco Acerbi dai giochi di Luciano Spalletti in Azzurro per via della questione legata all’episodio razziale di Inter-Napoli.

All’appello hanno infatti dovuto alzare bandiera bianca Stefan de Vrij e Yann Sommer, per via di due distinte problematiche occorse rispettivamente nel periodo di tempo trascorso con Olanda e Svizzera. Il primo aveva accusato un disturbo muscolare in allenamento mentre il secondo era stato preventivamente sostituito a gara in corso per una distorsione alla caviglia.

Fatto rientro a Milano per ulteriori accertamenti, le situazioni sono state confermate a mezzo del rilascio di un bollettino medico ufficiale diramato dall’ufficio stampa nerazzurro. Il tutto non soltanto per informare come consuetudine tifosi e addetti ai lavori ma per donare anche allo stesso Simone Inzaghi un quadro più chiaro in vista del prossimo impegno di campionato da giocare il prossimo 1 aprile contro l’Empoli, sempre entro le mura amiche di San Siro.

Sommer in pieno recupero fisico, idea titolarità contro l’Empoli

Stando a nuovi aggiornamenti trapelati a seguito delle ultime sessioni d’allenamento svolte ad Appiano Gentile, ci sarebbero buone notizie per il recupero di Sommer.

Il portiere svizzero aveva già compiuto buoni passi in avanti nella giornata di ieri ed è filtrata altra positività quest’oggi. Un motivo in più per credere che Inzaghi possa decidere di schierarlo nuovamente dal primo minuto contro i toscani. Chiaro è che gli ultimi dubbi verranno fugati soltanto entro domenica, giorno festivo per gli italiani, affinché ci sia certezza sulla guarigione completa del calciatore. In caso contrario, la seconda scelta del tecnico ricadrebbe indubbiamente su Emil Audero.

Quanto ai colleghi de Vrij e Marko Arnautovic, invece, sono state effettuate ulteriori sessioni d’allenamento personalizzato volte ad un veloce rientro in gruppo. La speranza è che tutti possano tornare disponibili per le partite a seguire in calendario contro Udinese o Genoa. Intanto, però, l’intero movimento nerazzurro può godere dell’ottimismo del proprio primo portiere.