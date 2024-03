Zilliacus e l’acquisto dell’Inter: “Quasi 700 milioni di euro”

L’uomo d’affari finlandese sul tentativo di acquisizione del club nerazzurro: “La proposta presentata era completa e non priva di sostanza”

Thomas Zilliacus torna a parlare del suo tentativo di acquisto dell’Inter proprio nei giorni in cui sono pressoché costanti le indiscrezioni circa un possibile se non certo addio di Zhang. Il club nerazzurro potrebbe finire ad Oaktree, il quale però alle spalle avrebbe già un ‘vero’ compratore.

“Nominai come consulente una delle più grandi banche di investimento del mondo – le parole via email a ‘The Athletic’ dell’uomo d’affari finlandese – Ho lavorato a stretto contatto con loro e con diversi soggetti importanti in Italia con una conoscenza dettagliata dell’Inter per strutturare l’offerta. La proposta presentata per l’acquisto dell’Inter era completa e non priva di sostanza“.

“L’intenzione era che la mia società mettesse 100 milioni di euro e il resto arrivasse da altri investitori, poiché l’Inter ha molti debiti – ha poi aggiunto telefonicamente alla stessa testata angloamericana – In circolazione c’è un bond di 415 milioni di euro (che scade nel 2027, ndr), poi un prestito di Oaktree di 275 milioni di euro”.

“Non dico che quella fosse la nostra offerta. ma prendi una cifra indicativa di un miliardo, che è vicino a quello che penso sia il valore dell’Inter, e togli poi quei 415. Più i 275 del prestito, e allora siamo già a quasi 700 milioni di euro. Questo significa che, prendendo in carico quei prestiti, l’investimento sarebbe stato da poco più di 300 milioni di euro“, conclude Zilliacus.

Zhang a Interlive lo scorso ottobre: “Continuerei sulla strada intrapresa dall’attuale proprietà”

Il businessman finlandese ha ammesso che per l’acquisto dell’Inter aveva ottenuto il sostegno di investitori del Medio Oriente e del Nord America.

Lo scorso 19 ottobre Zilliacus aveva parlato in esclusiva a Interlive.it, non sbilanciandosi sull’offerta a Zhang ma rispondendo alla domanda su quale sarebbe stata la sua strategia da proprietario dell’Inter: “Continuerei sulla strada intrapresa dall’attuale proprietà, con l’obiettivo di rendere l’Inter una contendente permanente alla vittoria dello Scudetto oltre che alla Champions League. Garantirei che la società venga passata al successivo proprietario in condizioni migliori rispetto al mio arrivo”.