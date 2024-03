Affare da 60 milioni con la Juve: Colpani in nerazzurro

L’attuale numero 28 del Monza, protagonista di un’ottima stagione, destinato a separarsi dai biancorossi in estate. Inter e non solo alla finestra

Non è passato inosservato l’ottimo rendimento avuto sinora da Andrea Colpani, in grado di strappare anche una convocazione in Nazionale maggiore in questa stagione. Già 7 le reti confezionate in Serie A dal classe ’99, in grado di servire anche 4 assist.

Quello dell’attuale numero 28 del Monza è un nome che nel recente passato è già stato accostato a Juventus e Inter, questi ultimi in particolar modo. Tecnica, fantasia ed estro. Queste le migliori caratteristiche del ragazzo, in grado di saltare l’uomo con una facilità disarmante. Di Colpani, infatti, colpisce proprio la sua capacità nel creare superiorità numerica lì sulla trequarti. Caratteristiche, queste, per cui va matto un certo Gian Piero Gasperini.

Inter a parte, è proprio l’Atalanta l’altra società che è tornata a rivolgere un pensiero al proprio ex tesserato, passato dalla Primavera nerazzurra al Monza a titolo definitivo nell’estate 2022 per appena 9 milioni di euro. C’è, però, uno scenario che gioca a sfavore del club meneghino.

Koopmeiners verso l’addio in estate, l’Atalanta pensa a Colpani come suo sostituto: Inter, e ora?

Teun Koopmeiners viaggia sempre più spedito verso l’addio dall’Atalanta al termine di questa stagione. A testimoniarlo anche le dichiarazioni rilasciate all’incirca una settimana fa dal diretto interessato, che si è così espresso sulla questione: “Lascerò la ‘Dea’ in estate”.

La Juventus, nel frattempo, il primo club in Italia che guarda con estremo interesse alla situazione dell’ex AZ Alkmaar, quest’oggi con una valutazione di mercato pari a 60 milioni di euro. E a questo punto viene da chiedersi: chi accoglierà la formazione di Gian Piero Gasperini tra soli pochi mesi al suo posto?

‘Sport Mediaset’ riferisce, nel frattempo, che è quello di Andrea Colpani il profilo individuato dai bergamaschi per sostituire l’olandese. Il classe ’99, che tanto piace anche all’Inter, potrebbe così tornare a rimettere piede dalle parti di Bergamo a distanza di qualche anno, città che ha lasciato all’incirca quattro stagioni fa proprio per trasferirsi al Monza. In più, nel caso in cui Colpani dovesse tornare a vestire di nerazzurro, all’Atalanta verrebbero ‘abbonati’ all’incirca 5 milioni di euro come sorta di bonus.

Nel frattempo, gli orobici continuano a lavorare al riscatto di Charles De Ketelaere, protagonista di un’ottima stagione. A breve, infatti, la ‘Dea’ dovrebbe finire per versare i 22 milioni di euro previsti nelle casse del Milan.