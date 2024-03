Inter gelata: niente scambi, salta l’operazione

Nerazzurri a caccia di cambiamenti nel proprio reparto avanzato, spunta nel frattempo un annuncio che non farà affatto piacere a Marotta e Ausilio

L’Inter ha deciso di cambiare il look alla propria rosa in estate, a maggior ragione là davanti. Alexis Sanchez il primo nome che dovrebbe finire per dire addio, complice naturalmente l’accordo in scadenza a giugno, l’età avanzata e le poche garanzie offerte in stagione dal cileno.

Per quanto riguarda Marko Arnautovic, invece, il club meneghino cercherà di liberarsi dell’austriaco alle giuste condizioni, in alternativa l’ex Bologna finirà per proseguire il proprio cammino con l’Inter anche nella prossima stagione. La volontà del club di ‘Viale della Liberazione’, prossimo ad accogliere Mehdi Taremi a parametro zero in estate, è quella di avere a propria disposizione a partire dal prossimo anno cinque attaccanti, proprio per via dei numerosi appuntamenti in programma nell’annata calcistica 2024-25 (a partire dai cambiamenti che avverranno in Champions League).

Quello di Albert Gudmundsson, nel frattempo, uno dei principali nomi per l’attacco finito sul taccuino di Marotta e Ausilio, con l’attaccante finlandese – grande protagonista anche in Nazionale nelle ultime uscite – che ha già collezionato 12 gol e 4 assist in stagione. Il piano dei nerazzurri, di cui si è tanto sentito parlare nelle scorse settimane, sarebbe quello di provare a inserire nella trattativa una contropartita tecnica che permetta di abbassare i costi, in termini di cash, dell’operazione. Una soluzione, questa, che in ogni caso non accontenterebbe mai e poi mai il Genoa. È di questo avviso anche un esperto di mercato.

Patrone a Tv Play: “Gudmundsson-Inter? Genoa contrario all’inserimento di contropartite tecniche”

Francesco Patrone, giornalista di ‘Pianeta Genoa’, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha fatto il punto sulle modalità inerenti alla possibile cessione di Albert Gudmundsson a fine stagione.

“Se il Genoa dovesse finire per cedere Gudmundsson probabilmente lo farà all’estero, perché il ‘Grifone’ non è più disposto a fare scambi con le big di Serie A, a differenza di quanto avveniva in passato con Preziosi” – esordisce. “La nuova proprietà vuole solo soldi cash, quindi occorre qualcuno che porti loro 25-30 milioni di euro proprio come fatto dal Tottenham con Dragusin a gennaio” – spiega. “Di certo la formazione ligure non accetterà mai cose come quelle lette in questi giorni, faccio riferimento al possibile prestito all’Inter con opzione dopo 12 mesi. Sono condizioni impossibili da accettare per questa società” – conclude.