Simeone infierisce sull’Inter: 15 milioni, l’Atletico piazza il colpo

I ‘Colchoneros’ non ne hanno ancora abbastanza: dal campo al mercato, biancorossi pronti a mettere ancora una volta la freccia sui nerazzurri in questo modo

Il doppio confronto andato in scena in Champions League a cavallo tra febbraio e marzo ha dato ragione all’Atletico Madrid, club che dopo la parità ottenuta nei 90’+90′ regolamentari è riuscito a mettere ‘al tappeto’ la formazione di Simone Inzaghi nella lotteria finale dei calci di rigore.

A risultare fatali gli errori dagli undici metri di Sanchez, Klaassen e Lautaro. Dettagli da non poco conto, questi, che hanno consegnato nelle mani dei ‘Colchoneros’ il pass per i quarti di finale della competizione. Rimane grande amaro in bocca in casa Inter, anche per via della prestazione fatta registrare da Barella e compagni nel match d’andata.

“Dispiace, ci riproveremo il prossimo anno”. Queste le dichiarazioni rilasciate negli scorsi giorni da Hakan Calhanoglu, oggigiorno uno degli elementi più imprescindibili presenti nello scacchiere del tecnico piacentino. Ed ecco che il confronto passa dal campo al mercato.

L’Atletico Madrid è, infatti, pronto a provare a chiudere per un calciatore che, soltanto nello scorso gennaio, era finito nel mirino dell’Inter. Stiamo parlando di Matt O’Riley, una delle più grandi sorprese europee di questa stagione.

Atletico pronto a provare a chiudere per O’Riley, profilo che a gennaio è stato vicino all’Inter

È tutto vero, la formazione di Diego Simeone è pronta a compiere in estate un affondo – che possa poi risultare decisivo – per Matt O’Riley, centrocampista centrale di attuale proprietà del Celtic con all’attivo 11 gol e 15 assist in stagione.

Numeri da capogiro quelli messi a segno dal classe ’00, valutato sui 15 milioni di euro e letteralmente esploso in quest’annata. L’anglo-danese, dotato di un grande senso del gol come avrete potuto notare, ne fa della corsa e della fisicità alcuni dei suoi maggiori punti di forza. Caratteristiche, queste, che hanno attirato l’attenzione del tecnico argentino. Atletico Madrid che potrebbe così finire per chiudere in estate per O’Riley, diventato oggetto di desiderio dell’Inter nella finestra di calciomercato invernale e poi mollato dai nerazzurri per via dell’affare Zielinski già prenotato. Uno scenario, questo, anticipatovi in realtà da Interlive.it già il 7 gennaio scorso.