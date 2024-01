Dall’Inter all’Atletico Madrid, colpo chiuso a 30 milioni

Via libera per i ‘Colchoneros’, che possono ora portare a termine l’operazione in totale tranquillità. L’assist arriva proprio dai nerazzurri

È quello di Tajon Buchanan il primo colpo piazzato dall’Inter a gennaio, e forse anche l’ultimo. I nerazzurri hanno portato a termine negli scorsi giorni questa operazione sulla base di un affare a titolo definitivo da 7,5 milioni di euro più bonus. Un affare dal costo complessivo di poco sotto ai 10 milioni di euro.

Resta il fatto che, Buchanan a parte, nelle scorse settimane era sorto fuori un altro nome per la mediana dell’Inter. Trattasi, infatti, di Matt O’Riley, centrocampista centrale di attuale proprietà del Celtic legato agli scozzesi a mezzo di un contratto valido sino al 2027 e sin qui autore di 10 reti e 10 assist in stagione. La vera soddisfazione di Marotta e Ausilio rimane, però, quella di aver praticamente già bloccato Zielinski in ottica di giugno.

Il polacco, in scadenza a giugno col Napoli, prenderà un volo con destinazione Milano nella prossima estate salvo clamorosi ribaltoni. Un acquisto che, quindi, arricchisce ancor di più la mediana della formazione di Simone Inzaghi, già tra le più forti in Europa, e che a questo punto non rende più necessario l’arrivo dello stesso O’Riley, centrocampista che ora potrebbe benissimo finire nelle grinfie di altre big europee, Atletico Madrid incluso.

L’affare Zielinski allontana O’Riley dall’Inter: può approfittarne il ‘Cholo’ Simeone

L’Inter, prossima rivale dell’Atletico Madrid in Champions League, potrebbe lasciare la strada completamente spianata agli spagnoli nella corsa a Matt O’Riley.

Il mediano di 23enne sta confermando di essere un giocatore di assoluto valore, a testimoniarlo il fatto che sia già andato in doppia cifra quando ancora gennaio (peraltro in posizione di centrocampista arretrato). Il suo è un profilo che è finito per essere accostato a diverse big europee in questi ultimi tempi, Inter inclusa, e per cui potrebbe provare ad andare all’assalto anche l’Atletico Madrid, a caccia di nuovi interpreti per la propria linea mediana.