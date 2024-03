Barella e i numeri del grande centrocampista: ma c’è un dato negativo

Il gol messo a segno in Nazionale dall’ex Cagliari contro l’Ecuador è stato un vero e proprio capolavoro, ma c’è un però

C’è anche lo zampino di Nicolò Barella nella vittoria conquistata dalla selezione di Luciano Spalletti in occasione del secondo confronto amichevole giocatosi durante la tournée americana a cui hanno preso parte gli Azzurri nelle scorse settimane. Il forte centrocampista sardo ha, infatti, messo a segno la rete che è poi valso il definitivo 2-0 contro l’Ecuador.

Come accade ormai da anni, del resto, il classe ’97 ha sfoderato un’altra prestazione tutto cuore, scorrazzando di qua e di là per il campo per tutti i 90′ e oltre di gioco (con tanto di fascia di Capitano al braccio in quella serata). Anche i lanci messi a servizio di Bellanova, ad esempio, non sono passato inosservati. C’è poco da dire, Barella sta confermando di essere uno dei centrocampisti più forti attualmente in circolazione in Europa anche in questa sua quinta annata in nerazzurro.

Nonostante un inizio un po’ a rilento, anche per via della triste vicenda che ha colpito il diretto interessato e la restante parte della sua famiglia nel periodo a cavallo tra ottobre e novembre, i numeri raccolti sinora da Barella in maglia Inter (2 gol e 7 assist) sono quelli di un grande centrocampista. Quale l’unica pecca? Se non altro la scarsa vena realizzativa rispetto alla passata stagione, in cui il classe l’attuale numero 23 del club meneghino ha messo a segno ben 9 gol, sfiorando così la doppia cifra.

La speranza del tecnico Simone Inzaghi, a questo punto, è quella che l’ex Cagliari riesca a incidere maggiormente sotto porta a partire dalla prossima annata, in cui la formazione vicecampione d’Europa in carica sarà con ogni probabilità chiamata a difendere il titolo di Campione d’Italia.

Quando potrebbe arrivare la seconda stella? Difficile dirlo al momento ma, naturalmente, la speranza nutrita oggigiorno da Lautaro e compagni è quella di riuscire ad alzare il loro 20esimo Scudetto al cielo proprio in occasione del derby di ritorno col Milan, in programma il giorno lunedì 22 aprile alle ore 20:45, match che ricordiamo essere stato spostato proprio in seguito alla richiesta avanzata dai rossoneri.