Il centrocampista nerazzurro, autore di un avvio di stagione non brillante dal punto di vista personale, ha ritrovato il gol nell’ultima gara contro il Napoli

C’è anche lo zampino di Nicolò Barella nello 0-3 finale messo in saccoccia da parte dell’Inter nello scorso turno di campionato disputatosi al ‘Maradona’ contro la formazione, quest’oggi, Campione d’Italia.

Ad aprire le danze la rete di Hakan Calhanoglu, col turco che non ha potuto dire di no al prezioso assist servitogli dallo stesso centrocampista sardo: capace poi, con una ‘serpentina’ in area di rigore avversaria, di mettere a sigillo la rete del momentaneo 0-2. Si è trattato del primo centro stagionale per il classe ’97.

Incontenibile, giustamente, la gioia di Nicolo Barella negli istanti successivi al gol: col calciatore che, sino a questo momento della stagione, era apparso totalmente demoralizzato oltre che sottotono. A confermarlo la deludente tabella di marcia dell’ex Cagliari con quest’ultimo che, ancor prima di castigare la formazione di Walter Mazzarri con un gol e un assist, aveva messo a referto una sola assistenza in quest’inizio di stagione.

In tanti continuavano, quindi, a chiedersi cosa stesse accadendo a Barella in quest’ultimo periodo ed ecco che, a distanza di mesi, si è capito il perché l’attuale numero 23 nerazzurro non stesse riuscendo a dare il meglio di sé come nelle scorse stagioni.

“Siete arrivati insieme ma durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato”: così lady Barella via social

Nicolò Barella diventerà papà per la quarta volta. Ad annunciarlo sua moglie Federica Schievenin sul proprio profilo Instagram con un commovente messaggio:

“Siete arrivati insieme…Ed è stata un’emozione IMMENSA…Durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato…Per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita…Sono stati mesi difficili, anzi un anno difficilissimo…Ma con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice…Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene, non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando PICCOLO BARELLA”.

Righe che spiegano, quindi, perfettamente che cosa sia accaduto a Nicolò Barella in tutti questi mesi: alle prese con un tragico evento familiare, ma per cui è in arrivo un’altra gioia a livello personale.

“Amori miei”: questo il commento rilasciato da parte del classe ’97 al disotto del post pubblicato direttamente da sua moglie. Un Barella che può, dunque, finalmente tornare a sorridere e concentrare tutte le proprie energie sul prosieguo di stagione con l’Inter, oltre che su quest’altra lieta notizia.

Da precisare che, in tutto questo, l’intero mondo nerazzurro non ha mai fatto mancare il proprio appoggio nei confronti del forte centrocampista sardo: ora vicino al rinnovo di contratto sino a giugno 2028.