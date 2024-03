Inzaghi-Premier e addio Inter, Di Marzio: “Ha deciso”

Finestra per l’approdo in Inghilterra per Inzaghi sulla scia di De Zerbi ma per Di Marzo il tecnico nerazzurro ha deciso, sarà ancora Inter in futuro

Nonostante l’eliminazione prematura dalla Coppa Italia ad opera del Bologna di Thiago Motta, unica vera squadra ad esser riuscita a tenere testa alla fluidità avvincente dell’Inter in queste ultime stagioni, e il ko in rimonta subito dall’Atletico Madrid in Champions League, la formazione nerazzurra continua a dominare in campionato con l’obiettivo Scudetto ormai alla portata.

Se a questo andasse poi aggiunta anche la Supercoppa Italiana, nella terza vittoria consecutiva per il club di Viale della Liberazione, si potrebbe dire di esser stata una stagione decisamente vincente. Ma non è soltanto quanto fatto quest’anno che fa crescere la convinzione sulle capacità strategiche di Simone Inzaghi. C’è da mettere nel calderone anche quanto fatto in passato con la squadra e quanto ha raggiunto individualmente, con tanto di premi di “miglior allenatore del mese” aggiunti nella sua personalissima bacheca. Tutto questo è soltanto il segno di riconoscenza che il calcio italiano ha mostrato al piacentino. E chissà quanto altro potrebbe ancora fare, quanto altro potrebbe raggiungere alla guida della sua Inter. Di quell’Inter che piace, incanta, diverte.

Inzaghi ancora alla guida dell’Inter, rinnovo nei programmi

Qualche settimana fa si era persino ipotizzato che Inzaghi potesse stabilire di comune accordo con la società di interrompere il proprio cammino in caso di mancata vittoria dello Scudetto ma ormai questo non è un piano da poter prendere in considerazione. Tutt’altro.

L’Inter vuole continuare con lui e vuol mettere fine a tutte le voci che si sono sparse in giro per l’Europa negli ultimi tempi, comprese quelle di un accostamento delle sue mansioni alla Premier League inglese. Un’opportunità che in molti potrebbero cogliere visti anche alcuni posti vacanti e potenzialmente interessanti come il Liverpool, sulla scia di un certo Roberto De Zerbi che con il Brighton ha trovato davvero la sua dimensione giocando un calcio particolare. Inzaghi però non ha voglia di coglierla e su questo ci si potrebbe già mettere la mano sul fuoco. O quantomeno iniziare a sentire il calore attraverso i propri recettori.

Perché la dirigenza nerazzurra – come riportato anche da Gianluca Di Marzo a ‘Sky Sport’ – presenterà in via definitiva la proposta di rinnovo di contratto al suo cospetto per blindarlo ulteriormente e lui, dal suo canto, non rifiuterà. Consapevole di quanto potenziale inespresso abbia ancora la sua squadra da poter offrire e grazie al quale poter puntare sempre più in alto. Al passo delle solite mosse oculate di Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e il resto dello staff nella creazione di un organico vincente, solido e unito.