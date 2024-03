Rispunta la Premier: 50 milioni cash per Bastoni

Il centrale nerazzurro, protagonista di un’altra grande stagione con l’Inter, diventerà uno dei calciatori più ricercati sul mercato in estate. Il club meneghino, nel frattempo, ha già messo in chiaro una cosa

Alessandro Bastoni sta confermando di essere un calciatore di assoluto valore anche in questa stagione. Già 31 i gettoni totalizzati dal classe ’99 in quest’annata, impreziositi inoltre da 1 rete e 2 assist. Decisivo il gol realizzato in data 10 febbraio contro la formazione di Daniele De Rossi, marcatura con cui l’ex Atalanta ha di fatto chiuso la pratica Roma. Non solo.

L’attuale numero 95 nerazzurro è risultato ancor più decisivo in occasione dello scorso 9 marzo, momento in cui Bastoni ha servito una splendida palla sulla testa di Yann Bisseck durante il confronto andato in scena contro il Bologna. Una rete, quella messa a segno dal tedesco, che ha messo in mostra tutta la qualità posseduta dalla squadra di Simone Inzaghi.

Oggigiorno, infatti, l’Inter può contare su interpreti di assoluto valore, tra l’altro intercambiabili l’un l’altro. Capita spesso e volentieri, non a caso, di vedere l’ex Parma finire per prendere campo sulla corsia di sinistra per poi andare al cross, schema che alle volte ha fatto le migliori fortune del club meneghino. Così facendo, quindi, le prestazioni fornite dal centrale natio di Casalmaggiore non sono affatto passate inosservate né in Italia, né tantomeno all’estero.

Già durante la conferenza stampa pre Manchester City-Inter, finale della passata edizione di Champions League, il tecnico Pep Guardiola aveva speso importanti parole per Bastoni, togliendo a quel punto ogni dubbio riguardo il suo forte apprezzamento nutrito nei confronti del difensore 24enne (e questo sta a significare che, quando meno ce l’aspettiamo, i ‘Citizens’ potrebbero provare a tendere un affondo per il calciatore). Non solo, Bastoni rischia infatti di diventare oggetto di desiderio di tante big europee, inglesi in particolar modo. Attenzione perché in quest’elenco s’hanno da considerarsi anche i cugini rivali del City.

Il Manchester United può provarci in estate per Bastoni: richiesta Inter parte da 60 milioni

La formazione attualmente guidata da Erik ten Hag, tecnico che dirà addio al termine della stagione, potrebbe provare a tendere un affondo in estate per Alessandro Bastoni.

I ‘Red Devils’, infatti, hanno l’obbligo di cambiare totalmente volto alla propria difesa, complici le età in forte fase avanzata di Harry Maguire e Jonathan Evans, senza dimenticarci di Victor Lindelof (accostato all’Inter nel recente passato e in scadenza di contratto nel 2025). Il Manchester United, quindi, potrebbe così finire per offrire in estate 50 milioni di euro in cash per l’ex Atalanta e Parma, attualmente valutato almeno 60 milioni di euro dai nerazzurri.