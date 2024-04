Formazioni ufficiali Inter-Empoli: Audero in porta e Lautaro-Thuram davanti

Le scelte di Inzaghi e Nicola per la sfida di scena allo stadio Meazza e valevole per la trentesima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter ed Empoli, posticipo della trentesima di Serie A.

Confermata la scelta di Inzaghi di non rischiare Sommer: tra i pali va Audero. Portiere a parte, il tecnico opta per la squadra tipo: al centro della difesa, dopo quindici giorni di feroci polemiche per le accuse di razzismo di Juan Jesus, giocherà Acerbi, in attacco spazio alla coppia formata da Lautaro e Thuram. Dall’altra parte Nicola schiera i suoi col 3-4-2-1: Zurkowski e Cambiaghi a supporto dell’unica punta Niang.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-EMPOLI

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, S. Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All.: Nicola

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila