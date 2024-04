Squalificato una giornata: salterà Udinese-Inter

Era diffidato e ieri è stato ammonito: ufficiale la sua assenza nel match della trentunesima giornata di Serie A in programma lunedì prossimo al ‘Bluenergy Stadium’

L’Inter ha lo Scudetto in tasca, per l’aritmetica mancano appena 11 punti. Ma l’obiettivo di Inzaghi è vincerle tutte da qui alla fine, perché solo con otto successi batterebbe il record di punti (102) ottenuto dalla Juventus di Antonio Conte nella stagione 2013/2014.

Il prossimo avversario di Lautaro e compagni sarà l’Udinese, che come l’Empoli sconfitto ieri sera è in lotta per evitare la retrocessione in Serie B. Per la gara coi nerazzurri di scena al ‘Bluenergy Stadium’, i bianconeri di mister Cioffi dovranno fare a meno di una delle pedine più importanti. Parliamo di Lorenzo Lucca, il capoccanoniere della squadra con 7 gol.

Il classe 2000 era diffidato e, contro il Sassuolo, ha rimediato un’ammonizione che gli costerà una giornata di squalifica.

Il futuro di Lucca sarà probabilmente ancora all’Udinese. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il club della famiglia Pozzo è intenzionato a esercitare il riscatto del cartellino, versando nelle casse del Pisa circa 7,5 milioni di euro. Del resto è stata fin qui positiva la prima stagione in Serie A del ventitreenne di Moncalieri, recentemente anche convocato in Nazionale da Spalletti.