Acerbi ceduto a costo zero: destinazione inaspettata

Formalmente, dopo il caso-Juan Jesus, l’Inter si è schierata accanto ad Acerbi, ma non è escluso che il difensore possa uscire a zero

Non sapremo mai come all’Inter possano aver davvero preso la questione dei presunti insulti razzisti pronunciati, non pronunciati o appena sussurrati da Acerbi a danno di Juan Jesus. Probabilmente tutto sarà più chiaro solo a fine stagione, quando il difensore nerazzurro deciderà con il club come concludere la propria carriera.

Prima dell’incidente in Inter-Napoli, si parlava di una proposta di rinnovo biennale per l’ex Lazio. Ora tutto tace. L’intervista rilasciata da Acerbi al Corriere della Sera non ha di certo rasserenato gli animi. In un certo senso, la situazione è persino peggiorata. Al di là dei video decontestualizzati che girano sul web e delle voci non provate o provabili, non è escluso che in spogliatoio ci sia tensione.

Ecco perché più voci sostengono che l’Inter vorrebbe andare oltre: l’idea sarebbe quella di prendere un difensore giovane ma già con esperienza (il preferito sarebbe Buongiorno del Torino, che però costa parecchio). E la suggestione non sorge solo dopo la vicenda-Juan Jesus, che di certo ha lasciato qualche strascico: Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono migliorare la difesa con forze fresche.

Acerbi è un classe 1988, de Vrij un 1992. Entrambi, dunque, non danno alcun tipo di garanzia in chiave futura. Per questo sarebbe importante prendere subito un nuovo centrale, che magari abbia già un po’ di dimestichezza con la difesa a tre.

Fino alla scorsa stagione, i dirigenti nerazzurri avevano insistentemente seguito Perr Schuurs del Torino. Oggi, invece, guardano di più a un altro granata, e cioè a Buongiorno. Un altro nome che potrebbe intrigare è quello di Jaka Bijol dell’Udinese, venticinquenne di buona tecnica e soprattutto di discreta fisicità.

La situazione sembra abbastanza chiara: c’è voglia e bisogno di un cambio generazionale in difesa, ma senza un’alternativa all’altezza, Acerbi dovrebbe rimanere un altro anno. Quindi le necessità tecniche continuano a venire prima di tutto il resto. Un tutto il resto di cui, a oggi, ignoriamo il carattere e il senso dominante. Infatti lo stesso discorso vale anche per de Vrij, che non dovrebbe avere problemi con lo spogliatoio o la dirigenza.

Acerbi via a zero: la prospettiva di un addio a giugno

Per Francesco Acerbi, comunque, potrebbe anche aprirsi l’ipotesi MLS. Già l’estate scorsa il suo agente Pastorello riuscì a trovare delle proposte interessanti tanto per Acerbi quanto per de Vrij proprio dalla Major League statunitense.

Anche se c’è da dire che negli USA, almeno formalmente, sono molto meno tolleranti che in Italia riguardo al sospetto di razzismo… Quindi senza chiarezza sulla vicenda dell’insulto Juan Jesus, la pista potrebbe anche raffreddarsi.

In ogni caso l’Inter cederebbe Acerbi a zero, accontentandosi di alleggerirsi del suo ingaggio. Altre possibili proposte per l’ex Lazio potrebbero arrivare dalla Saudi Pro League e dal Monza, che negli anni scorsi ha già accolto Gagliardini e D’Ambrosio.

A oggi il rinnovo per Acerbi è lontano ma non ancora impossibile. Di certo, questo, non è il momento per trattare. Quindi se ne discuterà a fine stagione. Ciò che è certo è che senza assoluzione, Acerbi si starebbe già cercando un’altra squadra.

Pazza idea Varane

Qualcuno in Inghilterra ha persino ipotizzato che l’Inter potrebbe essersi mossa per Raphael Varane. Sembra altamente improbabile. Primo, perché il francese prende troppo (tipo 15 milioni all’anno più bonus). Secondo, perché ha già trent’anni, e l’Inter cerca profili più giovani…

E terzo, perché il Varane che sta per svincolarsi dello United è solo un lontano parente del grande difensore che in coppia con Sergio Ramos formava la difesa del Real Madrid. Verosimilmente, il francese potrebbe concludere la sua carriera al Paris Saint-Germain, oppure potrebbe rinnovare in extremis con i Red Devils.

L’altra idea apparentemente strana potrebbe essere bussare alla porta della Salernitana. Proprio così. Per chiedere informazioni su Flavius David Daniliuc giovane austriaco, che sta giocando da centrale nel Salisburgo, in prestito dalla Salernitana.