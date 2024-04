Annuncio improvviso su Frattesi: “A breve”

Finora l’ex Sassuolo ha totalizzato 34 presenze, 6 gol e 5 assist. Un bottino di tutto rispetto per un non titolare di una squadra che sta stravincendo la Serie A

La prima stagione di Frattesi con la maglia dell’Inter è stata positiva, nonostante non abbia mai davvero impensierito la titolarità di Barella. Tantomeno quella di Mkhitaryan, l’intoccabile per eccellenza della squadra di Inzaghi.

Il contributo alla causa del classe ’99, costato non poco (33 milioni più bonus) al club di Zhang, c’è stato al di là di qualche problema fisico che ha reso un po’ più in salita il suo percorso in nerazzurro. Finora l’ex Sassuolo ha totalizzato 34 presenze, 6 gol e 5 assist. Un bottino di tutto rispetto per un non titolare di una squadra che sta stravincendo la Serie A.

C’è chi scommette su un grande futuro per Frattesi, un futuro da titolare dell’Inter e della Nazionale. Tra questi spicca Lazzarini, vice allenatore del Monza e dello stesso Frattesi durante la sua esperienza coi brianzoli: “Non mi stupirei se a breve dovessimo vedere Frattesi titolare e determinante sia all’Inter che in Nazionale – le sue parole a ‘Radio Serie A – Adesso il livello in nerazzurro è altissimo, ma il suo futuro sarà molto roseo. A mio avviso, Frattesi ha tutte le qualità per diventare un top player”.

Piccinini arbitro di Udinese-Inter

Frattesi dovrebbe partire dalla panchina anche lunedì prossimo, in casa dell’Udinese nel match valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Inzaghi vuole chiudere al più presto la pratica Scudetto, per questo fino all’aritmetica manderà in campo sempre tutti i big. Perlomeno dall’inizio.

La gara del ‘Bluenergy Stadium’ sarà diretta da Marco Piccinini, che in questa stagione ha già diretto entrambe in una occasione. L’Udinese a Bergamo contro l’Atalanta (2-0 per i nerazzurri), l’Inter in casa contro la Salernitana con vittoria per 4-0 di Lautaro e compagni. Il fischietto della sezione di Forlì avrà come assistenti Vivenzi e Cecconi, il quarto ufficiale sarà Baroni mentre al Var ci saranno Serra e Aureliano.