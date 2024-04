“Marotta ci ha pensato”: dalla Juve all’Inter, nome incredibile

Svelato il retroscena di mercato che rende partecipi nerazzurri e bianconeri. Coinvolto ora nella vicenda anche il Napoli, a caccia di cambiamenti per il prossimo anno

Non è una stagione positiva quella che sta attraversando la società attualmente presieduta da Aurelio De Laurentiis, coi ‘partenopei’ ora fermi all’ottavo posto in classifica a quota 45 dopo il Tricolore conquistato nella passata edizione di Serie A, conclusa con 90 punti da Osimhen e compagni, all’epoca guidati da Luciano Spalletti.

Appena 12 le vittorie ottenute dal Napoli in queste prime 30 giornate di campionato. Sinonimo, questo, di quanto stia faticando la formazione campana in quest’annata, a caccia di un posto Champions per la prossima stagione (obiettivo che via via si sta complicando sempre più). Urge, perciò, una vera e propria rivoluzione in estate, non soltanto in termini di rosa ma anche a livello dirigenziale.

Ne è consapevole di questo anche l’attuale patron della squadra Campione d’Italia, già costretto a dire addio soltanto qualche mese fa a Cristiano Giuntoli – passato a quel punto alla Juventus – e poi costretto a ripiegare su Mauro Meluso, figura che perderà la carica di Direttore Sportivo del Napoli dopo un solo anno di tempo.

A raccogliere quest’eredità sarà infatti Giovanni Manna, attuale dirigente bianconero che finirà per unirsi ai ‘partenopei’ a partire già dalla prossima estate, compiendo così la tratta inversa percorsa da Giuntoli nello scorso luglio. E sì, stiamo parlando dello stesso Manna che soltanto qualche anno fa fu letteralmente ad un passo dal diventare un membro dell’Inter.

Manna diventerà il nuovo DS del Napoli: Marotta all’epoca voleva portarlo con sé all’Inter

Il Napoli accoglierà ben presto un nuovo Direttore Sportivo alla propria corte. Stiamo parlando di Giovanni Manna, dirigente 35enne originario di Vallo della Lucania unitosi alla Juventus nel luglio 2019 e ora pronto a dire addio ai bianconeri dopo cinque lunghi anni.

Il diretto interessato ha, infatti, già raggiunto un accordo verbale col presidente Aurelio De Laurentiis per il suo passaggio in azzurro a partire dalla prossima estate. In realtà, però, non è questa la notizia che fa clamore, bensì un’altra. A darne nota è il quotidiano ‘Tuttosport’, fonte che riferisce di come Manna, all’epoca del dicembre 2018, sia stato letteralmente ad un passo dall’approdo all’Inter. Un’iniziativa, questa, nata per volontà dell’attuale Amministratore Delegato del club meneghino, quale Beppe Marotta, figura che alla fine non è più riuscita a portare a termine questa manovra dirigenziale.