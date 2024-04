Svolta pesantissima: accordo e doppia firma con l’Inter

Via libera di Zhang a questo duplice investimento, tifosi nerazzurri in visibilio

C’è grande serenità in casa Inter, non soltanto per i quattordici punti di vantaggio sul Milan, ma anche per via delle novità portate in queste ultime ore da Steven Zhang, presidente chiamato a saldare il debito con Oaktree – arrivato nel frattempo a toccare il tetto dei 400 milioni di euro complessivi – entro il prossimo 20 maggio.

Facendo riferimento alla notizia rilanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’ in mattinata, però, l’imprenditore cinese – al timone del club meneghino dal 2018 – è sempre più vicino a strappare un nuovo sì da parte della nota società statunitense specializzata in strategie di investimento per il rifinanziamento del prestito, scenario che a quel punto consentirebbe all’attuale numero uno del club di ‘Viale della Liberazione’ di proseguire il proprio cammino in nerazzurro.

Sei, in totale, i trofei conquistati da Zhang alla guida dirigenziale dell’Inter, con Lautaro e compagni in grado di regalarsi: 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Nonostante tutte le complicazioni riscontrate a livello economico negli anni, l’imprenditore asiatico ha spesso e volentieri dimostrato di tenerci particolarmente all’intera causa interista, a testimoniarlo le nuove trattative avanzate con Oaktree. L’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Quel che è certo, intanto, è che il 32enne originario di Nanchino ha già dato il proprio via libera a due importanti operazioni di mercato, quelle dei rinnovi di due pilastri nerazzurri, quali Nicolò Barella e Lautaro Martinez.

Inter, via libera di Zhang ai rinnovi di Barella e Lautaro

Nonostante l’ultima visita di Steven Zhang in quel di Appiano risalga ancora alla scorsa estate, l’imprenditore cinese e l’Inter hanno continuato a restare a stretto contratto tra loro in questi ultimi mesi.

Giorno dopo giorno, infatti, le due parti hanno interfacciato nuovi colloqui in via telefonica, a testimoniarlo il fatto che l’azionista asiatico abbia già dato il proprio via libera ai rinnovi di contratto di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, destinati entrambi a estendere la durata del proprio accordo col club meneghino, oggigiorno in scadenza nel 2026, sino a giugno 2029.

Tra i due, quello più vicino alla firma – attesa entro il finale di stagione, come nel caso del Capitano nerazzurro del resto – è l’attuale numero 23 dell’Inter, prossimo a veder innalzarsi il proprio stipendio dai 4,5 milioni di euro netti attualmente percepiti sino al tetto dei 7 milioni a stagione, grazie all’inserimento di alcuni bonus facilmente raggiungibili. Lautaro che, invece, dovrebbe finire per percepire uno stipendio sui 9-10 milioni di euro a stagione.

Un equilibrio tra entrate e uscite. Questo, nel frattempo, il paletto posto dall’attuale patron del club di ‘Viale della Liberazione, in sostanza proprio come accaduto nella passata estate con Zhang che, al contempo, ha già fatto sapere a Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza che non sarà necessario abbassare ulteriormente il monte ingaggi.