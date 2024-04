Inter, ribaltone clamoroso: “Accordo vicino con Zhang”

Cambia totalmente lo scenario sul futuro del club nerazzurro: “Si procede spediti”

Zhang sta per dire addio all’Inter? ‘La Gazzetta dello Sport’ di questa mattina va totalmente in controtendenza rispetto alle notizie delle ultime settimane.

Secondo la ‘rosea’, Zhang resterà alla guida del club nerazzurro perché “si procede spediti verso un rinnovo del prestito” con Oaktree, “con termini temporali più brevi: questa è la strada tracciata”. In questo modo rimarrebbe sul ponte di comando della società di viale della Liberazione, “senza che il fondo Usa escuta il pegno sulle azioni. Ma parallelamente – aggiunge il quotidiano milanese – non chiuderebbe le porte alla ricerca di soggetti interessati” all’Inter.

Il via libera al riscadenziamento del prestito dovrebbe essere legato a “un innalzamento del tasso di interesse, oggi pari al 12%”. L’intesa, se davvero dovesse arrivare, sarebbe comunque a breve termine: “Oaktree è disposto al rinnovo, ma non è immaginabile che il tutto venga posticipato al 2027. Piuttosto, il nuovo accordo sarà più breve come orizzonte temporale: un anno, al massimo due. In questo modo Zhang – che non dovrebbe nemmeno partecipare alla festa Scudetto – e il suo management potrebbero proseguire nell’opera di risanamento del club”.

Sul sì di Oaktree starebbe influendo pure la questione stadio: “l club che lavora sull’area di Rozzano ma allo stesso tempo è attento agli sviluppi intorno alla ristrutturazione di San Siro. Ecco: un via libera per un nuovo impianto o un ‘nuovo’ Meazza sarebbe un salto in avanti, anche in termini di quotazione del club”, per Zhang ora fissata a 1,2 miliardi di euro.