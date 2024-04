Ho fatto un sogno: canzone Scudetto, c’è lo spoiler

Trapelano le primissime informazioni sulla nuova canzone-inno dedicata all’Inter e alla conquista della seconda stella, il brano sarà presto disponibile in streaming online

La conquista sul campo dello Scudetto da parte dell’Inter ai danni del Milan, eterna rivale e seconda classificata di questo campionato di Serie A, proprio sul terreno di gioco comune dello Stadio San Siro di Milano ha raccontato una serie innumerevole di emozioni.

A margine della partita la squadra intera, accompagnata dal resto dello staff, ha festeggiato assieme alla miriade di tifosi che hanno presenziato vari punti cardine del capoluogo lombardo nell’attesa che possano compiersi i festeggiamenti ufficiali in programma per il prossimo weekend e che culmineranno con il grande concerto fissato a maggio.

Come raccontato nei giorni scorsi anche da ‘interlive’, nel grande programma redatto dalla dirigenza e dal club è filtrato anche un primo indizio sul rilascio di una nuova canzone che fungerà anche da inno celebrativo ufficiale. Fino a quel momento non erano affatto noti testo e artisti coinvolti nella sua stesura, ma si era ipotizzato che potesse trattarsi di qualcuno non soltanto grande tifoso nerazzurro ma anche particolarmente apprezzato da una ampia fetta di giovani.

Prima il video-spoiler e poi la conferma ufficiale, tre artisti per la nuova canzone dell’Inter

Difatti, proprio nelle ultime ore, è saltato fuori anche un ulteriore spoiler ben più concreto dei precedenti a conferma delle tante speculazioni fatte: un video, diramato su X, ove si ascoltano le prime parole associate alla voce di Madame. A pochissimo tempo di distanza anche il club ha poi rivelato in via ufficiale il succo della questione.

La canzone sarà una “dichiarazione d’amore incondizionato” all’inter, come si legge nel comunicato, raggiunta dalla freschezza di artisti come Tananai, la già citata Madame e Rose Villain. S’intitolerà ‘Ho fatto un sogno‘ e sarà disponibile per lo streaming online su tutte le piattaforme a partire dal 26 aprile prossimo grazie al lavoro congiunto delle etichette Sugar Music e WMI sotto produzione della Eclectic Music Group.