Decisione presa: fra due mesi torna all’Inter

Altro che riscatto, il calciatore viaggia sempre più spedito verso il rientro ad Appiano in estate. I nerazzurri aspettano l’ex Genoa per poi cederlo, ecco di chi si tratta

L’Inter cambierà il proprio look anche nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva, momento in cui a dire addio al club meneghino sarà sicuramente il trittico Sensi–Klaassen–Sanchez. Al contempo, ci saranno da valutare anche le situazioni di Audero, Cuadrado e Arnautovic.

Non solo, Marotta e Ausilio dovranno inoltre delineare il futuro appartenente alle diverse pedine che in questi ultimi tempi si sono separate a titolo temporaneo dalla formazione di Simone Inzaghi. Pensiamo, in questo caso, non soltanto ai vari Correa, Satriano, i fratelli Esposito e così via, ma anche a Zinho Vanheusden, accasatosi nella passata estate allo Standard Liegi tramite la formula del prestito.

Il classe ’99, con all’attivo appena 21 presenze in questo campionato, aveva già trascorso tre stagioni e mezzo al fianco della squadra belga, costretta a sua volta a dover rinunciare spesso e volentieri al giovane prodotto di proprietà Inter in questi ultimi mesi.

Già 11, non per nulla, gli appuntamenti in cui Vanheusden non ha potuto prendere parte in questa regular-season, con l’ex Genoa che non ha ancora smaltito l’ernia inguinale riscontrata nel finale di febbraio. Una situazione, questa, che inevitabilmente influirà sul futuro del centrale 24enne, che viaggia quindi sempre più spedito verso il rientro ad Appiano in estate.

Vanheusden verso il rientro all’Inter: i nerazzurri proveranno a cederlo in via definitiva

I destini di Zinho Vanheusden e quello dell’Inter si incroceranno da punto e accapo nel corso della prossima estate, momento in cui il classe ’99 tornerà a rimettere piede in quel di Appiano come già accaduto negli scorsi anni.

Il tentativo di Marotta e Ausilio, in questo caso, sarà quello di provare a disfarsi tra soli pochi mesi in via definitiva dell’ex Genoa, colpito anche in quest’annata da innumerevoli problemi fisici. Quotate quasi a zero, a questo punto, le possibilità di vedere lo Standard Liegi finire per esercitare l’opzione del diritto di riscatto di Vanheusden, fissato a 7 milioni di euro. Il centrale 24enne, legato all’Inter a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2026, non rientrando nei piani dei nerazzurri finirà quindi per separarsi da punto e accapo dal club meneghino in estate, questa volta in via definitiva salvo naturalmente qualche clamoroso ribaltone.