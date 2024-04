L’Inter se lo fa fregare: Chelsea, 20 milioni più bonus

Chance di rilancio per il Chelsea con un’offerta più vicina alle attese del Paranaense per Bento, obiettivo nerazzurro dichiarato per raccogliere l’eredità di Sommer

Nonostante le centinaia di milioni spesi nell’arco temporale delle ultime due o tre stagioni, ben più lontane dalla data d’insediamento del tecnico Mauricio Pochettino sulla panchina, il Chelsea ha raccolto molto meno di quanto seminato. Andando spesso in perdita non soltanto nei bilanci, che in ogni caso non rappresentano un grosso problema per i magnati della proprietà, ma anche nelle prestazioni in campionato.

Mai consci delle proprie qualità e spesso dispersi in mezzo al campo privi di un’idea di gioco precisa, i ‘Blues’ non hanno rialzato la testa ed attualmente navigano in una metà classifica di Premier League piuttosto deludente. Motivo per cui la dirigenza, tutt’altro che soddisfatta, cercherà di operare nuovamente sul mercato estivo andando a puntellare alcuni reparti evidenziati come sottodimensionati o sottostimati dal tecnico. Compreso quello della porta, tra Petrovic chiamato a fare gli straordinari per colmare l’assenza del titolare Sanchez ed un irrilevante Bettinelli.

Le vie del mercato portano l’attenzione della direzione sportiva del Chelsea verso le prestazioni di un calciatore che proprio nell’ultimo periodo si è messo bene in mostra con indosso la maglia della Nazionale Brasiliana e che potrebbe presto partire alla volta del calcio europeo lasciando dietro di sé il periodo di formazione con l’Athletico Paranaense, dove attualmente milita.

Bento fra Inter e Chelsea, va al miglior offerente sul mercato

Si tratta di Bento, già sondato e preso di mira dall’Inter nei mesi scorsi come potenziale raccoglitore dell’eredità di Yann Sommer da qui al prossimo futuro. Ci si attende dunque un testa a testa abbastanza intenso, su entrambi i fronti.

Sebbene la destinazione nerazzurra sembri a prima occhiata la migliore per un calciatore in rapida ascesa come lui, Bento potrebbe farsi abbindolare da promesse economiche più forti di provenienza inglese. Ma non è tutto. Quel che sarebbe ad oggi l’ostacolo più grande sta soprattutto nel muro del presidente del Paranaense, Mario Celso Petraglia, desideroso di convolare a nozze per la cessione del proprio portiere a cifre non inferiori ai 20 milioni di euro. Gli stessi che infine sarebbero disposti a versare proprio i ‘Blues’, rispetto alla proposta dell’Inter ferma ancora sui 15 milioni. I numeri parlano chiaro e si potrebbe già intuire quale delle due realtà europee potrebbe presto fare la voce grossa sul mercato per assicurarsi le prestazioni di una promessa calcistica, ma nulla è ancora dato per certo.