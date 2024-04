“Inzaghi a Milanello”: impazza il video, annuncio choc sul Milan

Via Pioli a fine stagione, dentro il tecnico piacentino al suo posto: ecco cosa sta accadendo

Impressionante il rullino di marcia tenuto in campionato dall’Inter in questa regular-season, coi nerazzurri ora primi in classifica a +11 sul Milan, in attesa naturalmente dell’appuntamento esterno che attende questa sera i nerazzurri allo Stadio ‘Friuli’ contro l’Udinese.

A far clamore non soltanto la distanza che separa in questo momento Leao e compagni dalla formazione vicecampione d’Europa in carica, quanto la differenza reti di +59 fatta registrare sinora dalla squadra di Simone Inzaghi, in grado di realizzare 73 gol in queste prime 30 giornate e di subirne appena 14.

Ad attirare l’attenzione anche il gioco espresso da parte dell’Inter, diventata in questi ultimi mesi una delle squadre più competitive in tutta Europa, a maggior ragione dopo la finale di Champions League raggiunta nella passata stagione. Grandi meriti vanno dati anche al tecnico piacentino, capace di far rendere al meglio anche interpreti in forte età avanzata, vedi Mkhitaryan.

Il nome dell’ex allenatore biancoceleste, a quel punto, è poi finito per essere accostato anche ad alcune big di Premier. Non solo. Anche alcuni tifosi milanisti, ad esempio, si direbbero entusiasti all’idea di dire addio a Stefano Pioli per poi accogliere lo stesso Simone Inzaghi al suo posto, Luca Cohen su tutti.

Lo youtuber Luca Cohen: “Inzaghi, vieni al Milan. Qui avresti la possibilità di allenare Leao e non solo”

Luca Cohen, youtuber di fede milanista, una volta intervenuto sul canale twitch di ‘Controcalcio’ ha colto in pieno l’occasione per richiamare l’attenzione di Simone Inzaghi, invitandolo di fatto a sposare il progetto rossonero piuttosto che quello nerazzurro, intrapreso nell’estate 2021. Queste, in tal senso, le dichiarazioni a tratti goliardiche rilasciate dallo sfegatato tifoso rossonero:

“Dato che Simone Inzaghi ci segue, colgo l’occasione per mandargli un messaggio: Prendi su per giù 5 milioni l’anno all’Inter e sei costretto ad allenare gente in età ultratrentennale come Darmian e Acerbi, a parità di stipendio hai la possibilità di andare al Milan dove troveresti calciatori del calibro di Theo Hernandez, Leao, Maignan, Pulisic, Loftus-Cheek e così via, che cosa aspetti a venire? Io, personalmente, desidero che tu rescinda il tuo contratto coi nerazzurri per poi recarti a Milanello, dove ti aspetta anche Zlatan Ibrahimovic”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da controcalciotv ⬇️ (@controcalciotv)

Deiola e Nandez out per squalifica contro l’Inter

I calciatori Alessandro Deiola e Nahitan Nandez non partiranno alla volta di Milano in occasione del prossimo turno di campionato.

Decisive le ammonizioni rimediate dai due calciatori in occasione di Cagliari-Atalanta, match disputatosi nel pomeriggio di ieri e vinto per 2-1 dai sardi. Entrambi, ora entrati in squalifica, salteranno quindi la sfida in programma al ‘Meazza’ contro l’Inter in data domenica 14 aprile alle ore 20:45.