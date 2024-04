“Principio d’accordo” per Gudmundsson: ecco la contropartita

Inter in vantaggio sul Tottenham per il cartellino del centravanti islandese, previsti contatti con l’entourage e il Genoa nelle prossime settimane per stringere la presa

Stagione del debutto in Serie A coi fiocchi per Albert Gudmundsson. Dopo una stagione da incorniciare nel Genoa cadetto a caccia della promozione diretta nella massima serie per scacciare i demoni della retrocessione precedente, il centravanti islandese si è proiettato nel calcio che conta come forza dirompente.

Ha qualità e fantasia, tali da trascinare il ‘Grifone’ verso una posizione di relativa tranquillità in classifica anche laddove è mancata per questioni di carattere fisico la prontezza di Mateo Retegui. Ora ci si avvicina sempre più verso la fine delle ostilità e il bilancio di Gudmundsson resta estremamente positivo: una regione in più per permettere a tante altre realtà del nostro campionato di muovere passi avanti concreti per lui in estate. Con il benestare anche del Genoa, intenzionato a fare affari soltanto a condizioni economiche vantaggiose.

Fra le papabili candidate a prelevare il calciatore sin dalle prime battute di luglio potrebbe essere proprio l’Inter, grande seguitrice delle sue gesta negli scorsi mesi. L’interesse smodato da parte della dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbe presto convergere sulla formulazione di un’offerta che includerebbe anche una interessante contropartita, rappresentata da Mattia Zanotti.

Affare Gudmundsson, c’è anche Zanotti per anticipare la concorrenza

Il baby nerazzurro oggi in prestito al San Gallo in Svizzera piace e potrebbe fungere da pedina di scambio per abbassare le pretese di Gudmundsson, scalzando oltretutto anche la concorrenza. Stando alle informazioni rilasciate dal portale inglese ‘CaughtOffside’, l’islandese piace anche al Tottenham che tuttavia avrebbe espresso la propria preferenza sulla priorità Santiago Gimenez.

Nel caso in cui l’affare per il messicano dovesse venire meno allora è possibile l’assalto finale alla seconda opzione, con l’Inter che dovrà dunque operare nel più breve tempo possibile per assicurarsi il suo cartellino senza dover incorrere in duelli al rialzo. In ogni caso le speranze restano positive e ci sarebbero già le basi per poter raggiungere l’intesa di un pre-accordo nelle prossime settimane. L’innesto di Gudmundsson sancirebbe la fase terminale dell’esperienza di Alexis Sanchez in scadenza a giugno, mentre farebbe scivolare in fondo alla gerarchia anche Marko Arnautovic dopo l’arrivo certo di Medhi Taremi.