L’Inter fa cassa ma non coi big: cinque con la valigia

Pokerissimo di giovani leve pronte ad essere sacrificate sul mercato estivo per qualche introito in più, ci sono anche due dei fratelli Esposito oltre a Vanheusden

Tempo di cambiamenti ma senza rivoluzioni, almeno secondo quanto detto e stabilito anzitempo dai vertici dirigenziali dell’Inter con cui i media hanno avuto un confronto diretto qualche giorno fa a margine della festa Scudetto in Piazza Duomo.

Gli attuali nomi con cui si è provveduto mesi fa a raggiungere forme di pre-accordo sono ormai prossimi alla firma ufficiale e non si esclude che possa aggiungersi qualcun altra, senza tuttavia andare incontro a grosse spese. Il gruppo appare infatti abbastanza completo e questo non può che essere visto come un bene anche per le casse societarie, sempre necessitanti di qualche forma di incasso derivante da cessione.

A tal proposito il piano di Marotta e Ausilio non dovrebbe prevedere il dispendio di big all’appello, quanto piuttosto altre ‘microtransazioni’ che prenderanno in esame soprattutto i giovani. Grazie alle loro partenze l’Inter potrebbe dunque raggiungere il proprio obiettivo d’inizio stagione con una marcia in più ed eventualmente investire i relativi ricavi per puntellamenti ulteriori in entrata. Come nel caso di Bento.

Cinque giovani in partenza e niente big, il piano di mercato dell’Inter

Il primo nome ad essere finito sulla potenziale lista partenti di Marotta e Ausilio è quello di Mattia Zanotti, reduce da una stagione abbastanza positiva tra le file del San Gallo nel maggiore campionato calcistico svizzero. Quest’ultimo, finito lì in prestito per una stagione-gavetta, farà rientro alla base a fine giugno come da programma per poi ripartire subito dopo.

Essendo anche un giovane nel giro della Nazionale Under-21 rappresenta una buona carta su cui investire e non si esclude che possa essere utilizzata come contropartita tecnica per il raggiungimento del tanto desiderato Albert Gudmundsson al Genoa. Nei sondaggi c’è anche il nome di Gaetano Oristanio, quest’anno in prestito al Cagliari tornato in Serie A dopo un’annata nella serie cadetta.

Sguardi attenti anche su Sebastiano Esposito il quale dopo una serie di esperienze fuori rosa tra Basilea, Anderlecht, Bari e Sampdoria potrebbe finire in una squadra di categoria superiore a titolo definitivo. Potrebbe seguirne i passi anche il fratello minore Francesco Pio, suo avversario in stagione con la maglia dello Spezia.

Non ultimo c’è anche Zinho Vanheusden, calciatore visto come promettente qualche anno fa prima dell’infortunio che ne ha smorzato l’impatto mediatico. Il belga gioca attualmente in prestito allo Standard Liegi ed appare comunque improbabile che il club possa esercitare il diritto di riscatto pendente sul suo cartellino, per un prezzo ritenuto ancora oggi troppo alto.