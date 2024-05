“Mi ha scritto su Instagram”: l’appello di Thuram e il tifoso esce allo scoperto

All’indomani della festa Scudetto dell’Inter è andato in scena in tarda serata un simpatico siparietto che ha visto come protagonista l’attaccante francese

Al termine di Inter-Torino, match valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A terminato per 2-0 in favore dei padroni di casa, ha preso il via la festa Scudetto del club di Viale della Liberazione, finalmente riuscito nell’intento di conquistare la seconda stella, arrivata in maniera aritmetica nella serata di lunedì dopo il successo ottenuto per 1-2 sul Milan.

Cori, striscioni, fumogeni e tanto altro ancora hanno accompagnato la parata della squadra neo Campione d’Italia, che ha sfilato per le vie di Milano fino a tarda serata. Circa 300mila i presenti e, tra questi, figurava anche un super tifoso dell’Inter, che a suo malgrado indossava una maglia nerazzurra riconducibile alla stagione 2019-20, quando il numero 9 apparteneva ancora a Romelu Lukaku, lasciatosi in malo modo con la tifoseria interista.

Inequivocabile il gesto del quale si è reso protagonista il sostenitore della squadra vicecampione d’Europa in carica, che al posto del cognome dell’attaccante belga ha messo per in inciso la scritta ‘Thuram’ grazie all’ausilio del nastro adesivo e di un pennarello nero. A sorpresa, anche l’attaccante francese si è reso conto dell’accaduto ed è per questo che ha voluto lanciare a modo suo un annuncio direttamente sul proprio account Instagram.

“Ragazzi, commentate e condividete, aiutatemi a ritrovarlo e gli regalerò la nuova maglia”. Questo è quanto affermato via social dall’ex Borussia M’Gladbach nella serata di lunedì ed ecco che a distanza di giorni, il classe ’97 è finalmente riuscito a trovare il tifoso dell’Inter con la suddetta maglia ‘tarocca’, intervenuto nelle ore successive direttamente davanti ai microfoni di ‘Gianlucadimarzio.com’.

“Sono io quel ragazzo che cercava Thuram”: l’annuncio del tifoso dell’Inter con la maglia ‘tarocca’

È Mattia Iaccio il ragazzo che Marcus Thuram cercava per potergli regalare la sua personale maglietta a seguito dell’episodio che ha visto come protagonista il giovane tifoso dell’Inter durante la scorsa domenica. Queste, a tal proposito, le dichiarazioni rilasciate dal diretto interessato, uscito così allo scoperto sull’accaduto:

“Sono io quel ragazzo che cercava Thuram. Avevo contattato Marcus nella serata di lunedì, poi lui mi ha risposto già il giorno successivo. ‘Ti devo dare la maglietta’: questo è quello che mi ha detto. Non potete capire l’emozione, anche se in realtà quella casacca è di un mio amico. Ora aspetto soltanto l’incontro”.