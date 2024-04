Chiama il Milan per firmare a zero: via libera Inter

Dicono che potrebbe essersi offerto all’Inter, ma presto potrebbe proporsi anche al Milan: da Marotta non è escluso il via libera

Non c’è in ballo alcuna promessa, anche se la prima scelta, esprimibile solo sotto forma di vaga preferenza, sembra a oggi abbastanza chiara. Dato che si parla di un attaccante, l’Inter si trova però in una situazione ancora poco chiara: la società non può affatto sbilanciarsi.

Prima di programmare il futuro, puntando a un nuovo nome in attacco da affiancare al trio Lautaro-Thuram-Taremi, la dirigenza nerazzurra deve capire che fine farà gente come Alexis Sanchez, Marko Arnautovic, Joaquin Correa, Valentin Carboni, Satriano e Sebastiano Esposito. Di questi sette, uno solo potrebbe candidarsi al ruolo di quarto attaccante. O meglio: di quinto.

Il quarto, nei progetti nerazzurri, dovrebbe infatti essere un attaccante da pescare sul mercato. Un profilo tecnico, bravo a saltare l’uomo e a inventare la giocata. Cose che, escluso Sanchez o quel che resta di Sanchez, nessuno dei citati sembra in grado di poter fare.

Ecco perché è rispuntato fuori il nome di Anthony Martial. Un potenziale colpo a zero, molto intrigante dal punto di vista tecnico ma anche critico, se non pericoloso, da quello economico e da quello comportamentale. Nei giorni scorsi sono arrivate conferme su un’ipotetica apertura da parte del francese alla possibilità di un trasferimento a zero all’Inter.

Ad Ausilio, l’attaccante dello United, piace da sempre. Ma l’apprezzamento è accompagnato da molti dubbi. Parlare di trattativa, al momento, sembra poco verosimile. Martial interessa a varie squadre. Anche se nessuna di queste si è ancora fatta avanti.

Molta incertezza sul futuro di Martial

In questo senso, qualora gli agenti di Martial volessero provare a chiamare il Milan per organizzare una trattativa finalizzata all’accordo a zero con la società rossonera, dall’Inter potrebbe giungere un sostanziale via libera. Tradotto: non dovrebbe esserci gioco al rialzo nell’offerta al giocatore.

Martial potrebbe verosimilmente offrirsi anche al Milan. E l’Inter difficilmente andrà avanti, offrendo cifre alte al giocatore e all’agente. Ha già preso a zero Taremi e ora l’obiettivo principale è seconda punta integra e che, meglio ancora, già conosca la Serie A. Per esempio Gudmundsson.

Ciò che è sicuro è che il francese lascerà a fine stagione con la reputazione di giocatore deludente: un campione pagato a peso d’oro che si è dovuto accontentare di 63 goal e 27 assist in 209 presenze in Premier.

Martial arrivò al Manchester United dal 2015 e ha ormai ventotto anni. Le aspettative erano alte, ma dopo un paio di stagioni di buon livello, il francese ha sprecato occasioni e indispettito allenatori, finendo ai margini del progetto.

Con un ingaggio da più di 8 milioni di euro netti a stagione, Martial è considerato un costosissimo peso morto dallo United. E per questo il francese sembra aver voglia di cambiare aria. All’Inter, in teoria, l’attaccante piace, ma è escluso che si possa prenderlo pagandolo più di 5 milioni a stagione.

Arriva il via libera dall’Inter: il Milan può corteggiare Martial

Così, dopo le voci che lo hanno accostato all’Inter, Martial, potrebbe offrirsi anche al Milan. Anche i rossoneri sono infatti alla ricerca di attaccanti. Una prima punta con cui sostituire Giroud, e una seconda punta tecnica, per poter provare un attacco più leggero ma dinamico con Pulisic e Leao.

Olivier Giroud ha già deciso di chiudere la carriera a Los Angeles. Per questo la società rossonera è consapevole di dover mettere a segno un importante colpo in entrata per mantenere alto il livello del proprio reparto offensivo.

Finora si è parlato tra di Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona e di Joshua Zirkzee del Bologna. Sono usciti anche i nomi di Benjamin Sesko del Lipsia, Serhou Guirassy dello Stoccarda, Santiago Gimenez del Feyenoord e soprattutto di Jonathan David del Lille.

Tutti nomi intriganti ma costosi, a partire da quello dell’olandese del Bologna. Mentre Martial arriverebbe a zero. La spesa andrebbe fatta per pagare gli agenti (le commissioni si preannunciano alte) e corrispondere all’attaccante un ricco ingaggio.