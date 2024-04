Sacchi torna all’attacco: “L’Inter sta barando”. Ma il bilancio Milan del 2022…

Per lo smemorato di Fusignano, vincere con il bilancio in rosso equivale a barare. Ma allora anche il ‘suo’ Milan, nel 2022, ha barato?

Arrigo Sacchi torna ad attaccare l’Inter nel corso della presentazione del suo libro ‘Il Realista Visionario’, avvenuta nella giornata di ieri al ‘Federico II’ di Jesi.

Per Sacchi lo Scudetto che sta per vincere l’Inter è del tutto ingiusto, perché “vincere facendo debiti, significa barare“. A precisa domanda se i nerazzurri stessero allora barando, ovvero rubando il tricolore lui ha risposto con un secco “Sì”.

“In Italia ormai si cerca di raggiungere l’obiettivo da furbi e non è giusto – ha aggiunto Se non usciremo da questa situazione rimarremo in questo stato di crisi”.

Per lo ‘smemorato’ Sacchi, vincere con il bilancio in rosso equivale a barare. Ma allora anche il ‘suo’ Milan, nel 2022, ha barato? Già perché il bilancio rossonero post ultimo Scudetto, senza andare indietro a quelli dell’Era Berlusconi (che spendendo cifre folli fece grande il Milan, partendo da quello di Sacchi…) si chiuse con un passivo di ben 66,5 milioni di euro.

Sacchi ha poi elogiato Simone Inzaghi, lanciandogli allo stesso tempo l’ennesima frecciata: “Penso sia sulla strada giusta. Si è evoluto ed è cresciuto tantissimo, peccato per l’eliminazione in Champions a Madrid. Le squadre spagnole vanno aggredite, mentre a un certo punto si è schierato con sei difensori consegnandosi all’Atletico“.