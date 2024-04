VIDEO Dazn | Gol Valverde in Real-City: Barella lo ha fatto più bello

Gol sensazionale di Valverde per il 3-3 del Real contro i campioni d’Europa uscenti ma non basta, per DAZN quello di Barella contro la Cremonese ha qualcosa di speciale

La prima notte delle fasi dei quarti di finale di Champions League ha dato grande spettacolo nonostante l’assenza dell’Inter, vecchia finalista della competizione eliminata dall’Atletico Madrid nella fase precedente ai calci di rigore in un turbinio di altrettante emozioni.

In primo piano ci sono state partite dall’alto tasso tecnico e ricche di gol, fra cui quella fra i campioni uscenti del Manchester City di Pep Guardiola e del Real Madrid di Carlo Ancelotti, due delle strafavorite alla vittoria finale. Il pareggio maturato al termine dei novanta minuti regolamentari sul 3-3 apre le porte ad una sfida di ritorno decisiva, ma prima di imbattersi ai giochi futuri si parla ancora di quel che è accaduto sul terreno di gioco del Bernabeu soprattutto nei minuti conclusivi.

Ad aver brillato è stato infatti Federico Valverde, centrocampista uruguaiano di assoluta caratura per la spina dorsale di Ancelotti e oggi ritenuto uno dei calciatori più pregiati nelle sue funzioni di box-to-box. Con una conclusione volante su assist di Vinicius Jr. il calciatore ha raccolto consensi per il gran gesto tecnico ed è stato anche citato da DAZN all’interno di un video distintivo che ha però fatto tornare alla mente dei tanti tifosi italiani – soprattutto quelli nerazzurri dell’Inter – una rete simile messa a segno in passato da un certo Nicolò Barella.

Valverde da incorniciare ma nessuno dimentica Barella, lo ricorda anche DAZN

Il centrocampista alle dipendenze di Simone Inzaghi era infatti stato protagonista di un tiro al volo simile in un precedente match di campionato del 2022 giocato contro la Cremonese su pennellata magistrale del solito Hakan Calhanoglu.

Bello il gol di #Valverde eh, ma dove lo avevamo già visto❓

BARELLA contro la Cremonese l’aveva fatto ancora PIÙ BELLO 🤯#Barella #DAZN pic.twitter.com/0xvoc240lX — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 10, 2024



Nell’occasione Barella aveva impattato perfettamente il pallone mantenendo il corpo ben aderente al terreno con il piede d’appoggio, slanciando invece la gamba destra verso la destra del portiere avversario che a mezz’aria non ha potuto bloccare la conclusione violenta. Valverde, dal canto suo, è riuscito ‘soltanto’ a tenere il pallone raso al suolo: meno appariscente ma con una violenza superiore.