Infortunio serio in Udinese-Inter: la sua stagione è finita

Lesione muscolare al flessore della coscia destra: non c’è pace per il tecnico, costretto a rinunciare ad altre due pedine

Si è concluso col risultato di 1-2 in favore dell’Inter il posticipo della 31esima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Simone Inzaghi, passata in svantaggio al minuto 40′ dopo la surreale rete realizzata da Lazar Samardzic, è infatti poi riuscita a ribaltare la gara grazie ai gol firmati da Hakan Calhanoglu, su calcio di rigore, e Davide Frattesi.

Come già accaduto il 6 gennaio scorso contro il Verona, l’ex Sassuolo è riuscito a risultare decisivo anche contro l’Udinese. Sono infatti bastati appena 20′ al classe ’99 per spedire in rete la palla del definitivo 1-2, con l’attuale numero 16 nerazzurro bravo nel farsi trovare pronto dopo il palo colpito qualche istante prima da Lautaro Martinez. Un episodio, questo, che ha complicato ancor di più la salvezza dei friulani.

I bianconeri si trovano ora al 15esimo posto in classifica, con due soli punti di vantaggio sul Frosinone, ferma a sua volta in 18esima posizione a quota 26. Come se tutto questo non fosse già abbastanza, la formazione attualmente guidata da Gabriele Cioffi, oltre alla sconfitta, ha dovuto fare i conti con altri due pesanti infortuni, quelli di Sandi Lovric e Florian Thauvin.

Infortuni Lovric e Thauvin, c’è lesione: rischio stagione finita per lo sloveno

Subentrato al minuto 62 di gioco al posto di Lazar Samardzic, l’attuale numero 4 dell’Udinese, Sandi Lovric, è poi stato costretto ad abbandonare il campo all’82esimo. A dare il cambio al centrocampista sloveno Festy Ebosele.

Il classe ’98, che ha provato a intervenire sul cross messo a centro area direttamente da Kamara, è poi caduto male nella circostanza, toccandosi sin da subito la gamba destra. Necessario, a quel punto, anche l’intervento dello staff medico-sanitario friulano, con l’ex Lugano costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella.

“Il centrocampista ha riportato una lesione muscolare al flessore della coscia destra“. Questo è quanto emerso dal comunicato rilasciato dalla società bianconera direttamente sul proprio sito ufficiale. Al momento, non filtrano buone sensazioni a riguardo. Il rischio, infatti, è quello che Lovric possa aver già terminato la propria stagione.

Negli istanti finali di gara, anche Florian Thauvin ha rimediato un problema muscolare. “L’attaccante francese ha subito una lesione al flessore della coscia sinistra“. Questo, invece, il report medico del classe ’93, costretto nonostante l’infortunio a restare in campo sino al termine del match a causa delle cinque sostituzioni già effettuate in precedenza dal tecnico Gabriele Cioffi. Per l’ex Olympique Marsiglia si prospetta ora uno stop di 2 settimane.