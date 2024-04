Pratiche avviate: sbarcherà all’Inter da comunitario

Super colpo in arrivo per i nerazzurri, Marotta e Ausilio hanno già individuato i primi rinforzi da regalare al tecnico Simone Inzaghi in vista della prossima stagione

L’Inter sta vivendo uno straordinario momento di forma sul campo. Quindici, in totale, i successi collezionati in diciassette gare dal club meneghino in quest’inizio del 2024, con Lautaro e compagni non andati oltre l’1-1 col Napoli il 17 marzo scorso e dovuti arrendersi soltanto difronte all’Atletico Madrid per 2-1.

Trentanove, invece, i gol fatti contro i nove subiti, coi nerazzurri ora a +14 sul Milan, fermo a sua volta in seconda posizione a quota 68. Non solo, la formazione vicecampione d’Europa in carica ha già rivolto, in netto anticipo, il proprio sguardo in direzione della prossima stagione, con Marotta e Ausilio bravi a prenotare due importanti colpi di mercato a parametro zero, quelli di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Il centrocampista polacco dirà infatti addio al Napoli in estate, complice naturalmente il suo accordo in scadenza con la formazione ‘partenopea’, unendosi da lì in poi alla squadra di Simone Inzaghi grazie a un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro a stagione.

Stesso e identico tipo di discorso anche per il classe ’92, prossimo anche lui a dire addio a titolo gratuito al Porto, per poi approdare ad Appiano a inizio luglio a mezzo di un biennale con opzione da 3 milioni di euro netti all’anno. 107, in totale, le reti realizzate dall’attaccante iraniano dal momento in cui ha messo piede per la prima volta nel campionato di Liga Portugal.

L’attuale numero 9 della formazione guidata dal tecnico Sergio Conceicao si trova infatti in terra lusitana dalla stagione 2019-20, momento in cui ha sposato per la prima volta il progetto tecnico del Rio Ave per poi unirsi ai ‘Dragões’ nell’annata successiva. Ciò sta a significare che Taremi si trova in Portogallo da praticamente cinque anni di tempo, scenario che a questo punto consente all’attaccante 31enne di acquisire la nazionalità portoghese.

Così facendo, quindi, la prima punta iraniana potrà permettersi di unirsi all’Inter da comunitario, consentendo a quel punto ai nerazzurri di tesserare altri due calciatori extra-comunitari all’interno della propria rosa e, in realtà, è proprio questo ciò a cui ha già pensato il futuro rinforzo offensivo dell’ex allenatore biancoceleste.

Taremi pronto ad acquisire la nazionalità portoghese: l’ex Rio Ave si unirà all’Inter, ma non da extra-comunitario

Mehdi Taremi, in Portogallo dal 2019 e con tanto di casa di proprietà da all’incirca un anno, ha già avviato le pratiche burocratiche per richiedere la nazionalità portoghese nel 2024.

Facendo infatti riferimento a quanto riportato dal portale ‘O JOGO’, la domanda del classe ’92 – che nel gennaio scorso ha ricevuto il titolo di residenza permanente nel Paese, fondamentale per acquisire la cittadinanza portoghese – dovrebbe essere presentata presso l’Agenzia AIMA durante l’estate. Uno scenario, questo, che consentirà dunque all’attuale numero 9 del Porto di unirsi alla sua futura squadra – nonché l’Inter – da comunitario.