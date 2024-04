Dal Verona all’Udinese, il 2024 clamoroso dell’Inter: i numeri

La formazione di Simone Inzaghi, sconfitta una sola volta dal momento in cui ha preso il via il nuovo anno, sta continuando a dare spettacolo sul campo. I dati sono impressionanti

Sta viaggiando a ritmi assurdi la squadra vicecampione d’Europa in carica, ora a +14 sul Milan in campionato, in attesa naturalmente del derby ‘della Madonnina’ in programma il prossimo 22 aprile alle ore 20:45 al ‘Meazza’.

Settantacinque, in totale, i gol messi a segno in campionato da Lautaro e compagni, con questi ultimi capaci di subire appena quindici reti nelle prime trentuno giornate di Serie A. Così facendo, dunque, i nerazzurri vantano la miglior difesa e il secondo miglior attacco in tutta Europa. A sorprendere, per il resto, è il gioco espresso dalla formazione di Simone Inzaghi, in grado di divertirsi e di far divertire. Appena 2, invece, le sconfitte rimediate nei 90′ regolamentari in stagione dal club meneghino, che ha sinora ottenuto 26 vittorie, 4 pareggi e 1 solo ko nel massimo campionato italiano. Alquanto impressionante anche il rullino di marcia tenuto dall’Inter in quest’inizio del 2024.

Inter: 15 vittorie, 1 pareggio e 1 solo ko dall’inizio del nuovo anno. Dati da urlo per la squadra di Inzaghi

A differenza di quanto accaduto nelle passate stagioni, l’Inter sta riuscendo in questa regular-season a far risultato anche quando non è in giornata.

Ha lasciato a desiderare, infatti, il primo tempo dei nerazzurri lo scorso lunedì sera contro l’Udinese, con la formazione di Simone Inzaghi apparsa sottotono rispetto alle altre uscite. Lautaro e compagni, con l’attaccante argentino a secco dal 28 febbraio scorso (giorno di Inter-Atalanta, gara terminata 4-0), hanno però avuto la bravura di andare a ribaltare il match (partita in cui tra l’altro i bianconeri sono passati in vantaggio grazie a un gol praticamente assurdo). Del resto non è la prima volta in cui la squadra vicecampione d’Europa in carica è riuscita a ribaltare lo svantaggio iniziale.

Anche nella gara disputatasi all’Olimpico’ il 10 febbraio scorso, ad esempio, il club meneghino è riuscito ad imporsi sulla Roma per 2-4, coi giallorossi scesi negli spogliatoi a fine primo tempo in vantaggio per 2-1. I dati che fanno, però, impressione sono altri.

Ammontano a 15, in totale, le vittorie messe a registro dall’Inter in quest’inizio del 2024, 13 di queste raccolte consecutivamente a cavallo tra gennaio e metà marzo. Per il resto, la marcia dei nerazzurri è stata frenata da un misero pareggio – quello contro il Napoli – è una sola sconfitta, rimediata nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. 39, infine, i gol realizzati dai futuri Campioni d’Italia, capaci di subire appena 9 reti nella prime 17 gare disputate nel nuovo anno. Quanti, invece, i punti raccolti in campionato dal club meneghino in questi primi tre mesi e mezzo? 37 su 39 disponibili. Capite bene, quindi, a che tipo di ritmi stia viaggiando l’Inter rispetto alle altre.