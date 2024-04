Sacchi attacca l’Inter: la reazione del club

L’ex allenatore rossonero e CT della Nazionale Italiana di calcio ha accusato i nerazzurri, ora primi in classifica, di star barando

Procede ad ampie falcate la corsa dell’Inter in campionato. La formazione guidata da Simone Inzaghi si trova infatti a +14 sul Milan, club momentaneamente fermo in seconda posizione a quota 68.

Cinque le vittorie fatte registrare consecutivamente in Serie A dalla squadra di Stefano Pioli, costretta a rincorrere su Lautaro e compagni, ancora imbattuti nel massimo campionato italiano in quest’inizio del 2024. Tredici, di fatto, i risultati utili raccolti uno dietro l’altro dal club meneghino, capace di racimolare dodici vittorie e un solo pareggio dal momento in cui ha preso il via il nuovo anno (senza contare i successi raccolti in Supercoppa e il successo ottenuto al ‘Meazza’ nell’ottavo di finale d’andata di Champions contro l’Atletico Madrid).

C’è poco da dire. L’Inter ha dimostrato di essere in stagione la schiacciasassi numero uno in Italia. A dirla lunga è il fatto che i nerazzurri abbiano rimediato due sole sconfitte nei 90′ regolamentari in questa regular season, rispettivamente contro il Sassuolo e i ‘Colchoneros’ (in questo caso durante il match di ritorno). Pavard, Bastoni, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e Lautaro. Questi alcuni dei miglior interpreti presenti all’interno della rosa quest’oggi a disposizione del tecnico piacentino, che a detta di Arrigo Sacchi è stata allestita grazie a una serie di debiti.

Nel corso della presentazione del suo libro ‘Il Realista Visionario’, andata in scena nelle scorse ore, l’ex allenatore del Milan ha infatti rivolto un pesante attacco nei confronti della formazione vicecampione d’Europa in carica: “Vincere facendo debiti significa barare. L’Inter sta barando? Si”. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate dallo storico CT della Nazionale Italiana di Calcio. Parole, queste, che hanno spinto in molti a pensare a un’eventuale replica da parte della dirigenza di ‘Viale della Liberazione’, che ha invece preferito mostrare totale indifferenza a riguardo.

Inter, nessuna replica alle dichiarazioni di Sacchi: i tifosi nerazzurri speravano in una querela

Un contrattacco? Un’obiezione? Una replica? Chiamatela come volete, ma l’Inter questa volta ha deciso di non rispondere alla provocazione avanzata da Arrigo Sacchi.

Il club meneghino, proprio come raccontato da ‘Il Corriere dello Sport’, ha infatti preferito non cadere nella trappola tesagli direttamente dallo storico allenatore del Milan, mostrando quindi totale indifferenza. Una decisione, questa, che a dire il vero ha lasciato perplessi in molti. In tanti si aspettavano, per l’appunto, una querela da parte dei nerazzurri nei confronti dell’ex CT della Nazionale Italiana di Calcio, tifosi interisti in primis, rimasti verosimilmente infuriati difronte all’attacco teso da Sacchi.