Clamoroso: “Offerta dell’Inter per Foden”

L’ex allenatore dell’Academy del City ha svelato un ricco retroscena sulle avances dell’Inter per Foden tempo addietro, ma il suo destino sarebbe stato comunque legato ai ‘Citizens’

Era oggetto del desiderio di molti già qualche anno fa, quando non era ancora giunto a completa maturazione. Oggi però Phil Foden è sulla bocca di tutti perché ha confermato di appartenere di diritto a quella strettissima cerchia di wonderkid che da qui ai prossimi anni sanciranno il nuovo balzo generazionale nel mondo del calcio. Un gruppo folto a cui appartengono i vari Jude Bellingham, Pedri, Lamine Yamal, giusto per citarne alcuni.

Nel corso dell’attuale stagione ormai prossima al tramonto il fantasista e attaccante inglese ha poi dato un’ulteriore strappo prestazionale divenendo ancor più decisivo per Pep Guardiola anche nelle partite che contano davvero, spesso sostituendo il colosso Erling Haaland ove possibile con giocate diverse per caratteristiche e doti qualitative di cui dispone.

E pensare che quando non era ancora esattamente individuato come possibile crack dello scenario europeo, alcuni osservatori ne avevano seguito le gesta all’Academy del Manchester City ove ha mosso i primi importanti passi prima dell’approdo in Prima Squadra nel calcio di Premier League. Compresi alcuni dell’Inter, una delle squadre che avevano mostrato un certo spiccato interesse per le qualità del giovane ragazzino inglese.

Foden all’Inter, ci è mancato poco o quasi: “Non sarebbe andato via”

Lo ha raccontato e confermato anche l’ex allenatore della sezione giovanile del club dei ‘Citiziens’, Darren Bowman, in un recente intervento mediatico per ‘TalkSport’. Stando alle sue parole Foden era finito nel mirino dell’Inter che a mezzo dei propri rappresentanti aveva persino chiesto informazioni sulle chance di vendita del suo cartellino.

Un passaggio che avrebbe avuto del sensazionale, col senno di poi. Eppure il calciatore avrebbe messo un freno alla trattativa sin dal principio, con il pieno supporto del club al quale ha giurato grande amore perché da sempre suo tifoso. “Lo portavamo con noi nei tornei anche se non poteva giocare, volevamo che acquisisse esperienza e si abituasse a vivere in contesti diversi. Poi è arrivata l’offerta dell’Inter ma lui non se ne sarebbe mai andato: all’epoca faceva il raccattapalle per i senior”, ha quindi concluso Bowman col sorriso. Retroscena pazzesco su come in fondo il calcio gira e gira ancora, seguendo rotte imprevedibili. Oggi i nerazzurri avrebbero potuto vantare una perla dallo smisurato valore, non soltanto economico.