Altro che Inter: Ufficiale, ha firmato fino al 2028

Reduce da una buona stagione Medina ha sottoscritto un nuovo contratto con il Lens, niente da fare per l’Inter che lo aveva seguito nei mesi scorsi con discreto interesse

Appena qualche settimana fa a seguito degli eventi avvenuto sul terreno di gioco di San Siro per il presunto episodio discriminatorio era stata posto un grosso interrogativo sulla situazione in squadra di Francesco Acerbi. Sebbene l’allarme al potenziale posto vacante in difesa sia parzialmente rientrato, la dirigenza dell’Inter continua comunque a muoversi alla ricerca dei candidati che potrebbero prenderne il posto nel prossimo futuro.

Di recente le attenzioni maggiori sono state poste sul profilo di Alessandro Buongiorno, fresco del raggiungimento di una certa maturazione difensiva fra le file del Torino e vicino al salto di qualità definitivo. Ma su di lui non c’è soltanto una forte concorrenza di altre big come Juventus e Milan ma anche le pressioni del presidente Urbano Cairo sulla volontà di monetizzare in grande per la sua cessione.

Così l’operatività dirigenziale nerazzurra affonda le proprie radici nel solito schema d’acquisto a parametro zero o laddove possibile, volto a ridurre il più possibile l’impatto monetario sulle casse anche al netto della possibile cessione di Denzel Dumfries.

Medina rinnova col Lens, pista sfumata per l’Inter

Dalla lunga lista dei nomi attualmente presi in considerazione però Giuseppe Marotta e Piero Ausilio devono necessariamente depennare il nome di Facundo Medina, difensore del Lens reduce da una buona stagione in Ligue 1. Il calciatore ha ricevuto la piena fiducia del proprio allenatore e del club a tal punto da ricevere un adeguamento contrattuale fino al 2028, poi accettato.

Completato il rinnovo di contratto, per il calciatore si prospettano altri anni di crescita in virtù del fatto che sia ancora giovane e possa intraprendere un percorso lineare anche con la maglia della Nazionale Argentina. Dopodiché nulla è certo su quel che sarà. Ma almeno per il momento l’Inter non potrà garantire di fare affari con il Lens per il suo cartellino e per questo dovrà dirottare nuovamente le sue attenzioni altrove. Vicina al tramonto anche la pista Piero Hincapié, accostato al Tottenham di recente per la necessità di Ange Postecoglou di rinforzare un reparto con evidenti deficit.