Dalla Roma all’Inter: sul tavolo il nome di un Campione d’Europa

De Rossi potrebbe finire per dire addio al bomber nel corso della prossima estate. Ecco di chi si tratta

Sta procedendo nel migliore dei modi questa seconda parte di stagione per la Roma, club che dal momento in cui ha accolto Daniele De Rossi sulla propria panchina ha fatto registrare due sole sconfitte, una di queste giunta all’Olimpico’ il 10 febbraio scorso contro l’Inter. La seconda, invece, è quella incassata in mura esterne contro il Brighton, praticamente insignificante per i giallorossi visto il 4-0 fatto registrare nell’andata dei quarti di finale di Europa League proprio contro la formazione guidata da Roberto De Zerbi.

Il club capitolino ha dunque racimolato, per il resto, 10 vittorie e 3 pareggi da quando l’ex calciatore della ‘Lupa’ ha acquisito l’incarico di allenatore della prima squadra. Un’operazione, questa, andata in porto il 16 gennaio scorso, periodo in cui si è consumato anche un altro trasferimento, in questo caso in uscita. Il nome è quello di Andrea Belotti, calciatore accasatosi a titolo temporaneo alla Fiorentina durante la scorsa finestra di calciomercato invernale e che, a sorpresa, potrebbe venir offerto anche all’Inter una volta rientrato a Roma.

Belotti offerto all’Inter in estate: può provarci l’agente, Marotta e Ausilio farebbero muro

Una volta terminata l’esperienza semestrale trascorsa in prestito secco alla Fiorentina, club che ha dovuto sborsare 750mila euro per mettere le mani a titolo temporaneo su Andrea Belotti, il classe ’93 rientrerà a Roma a inizio luglio.

Complice l’accordo che lo lega al club capitolino sino a giugno 2025, l’ex Torino potrebbe anche finire per dire addio ai giallorossi già in estate. Occhio perché, a quel punto, l’attuale numero 20 della ‘Viola’ – tornato titolare con Vincenzo Italiano e con all’attivo 7 gol in stagione, uno di questi realizzato proprio al fianco della squadra toscana nel giorno del suo esordio con questa nuova maglia – potrebbe anche finire per essere offerto all’Inter, club che ha già prenotato il colpo Mehdi Taremi a zero in attacco ma pur sempre a caccia di altri cambiamenti all’interno del proprio reparto avanzato, anche in virtù dell’addio ormai certo di Alexis Sanchez.

La volontà dei nerazzurri, però, è quella di andare a chiudere per una seconda punta che, possibilmente, conosca già il campionato di Serie A. Vedi Albert Gudmundsson, calciatore valutato sui 30-35 milioni di euro dal Genoa che tanto piace alla formazione vicecampione d’Europa in carica. Scontato in quel caso, quindi, il no di Marotta e Ausilio a questa eventuale proposta di mercato. Nel frattempo, a suon di ottimi risultati raccolti sul campo, De Rossi sta spingendo sempre più la dirigenza giallorossa a pensare di estendere la durata dell’accordo del tecnico romano, legato a questi colori da un contratto che scadrà a giugno.