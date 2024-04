Due mesi e poi addio: Inter, maxi offerta per Bastoni

Il centrale nerazzurro, autore di un’altra grande stagione con la formazione di Simone Inzaghi, potrebbe finire per lasciare Milano in estate

Alessandro Bastoni sta confermando di essere un calciatore di assoluto valore, e quindi vero e proprio punto di forza dell’Inter, anche in questa regular-season. Già 32 i gettoni collezionati in stagione dal classe ’99, assente nell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese per infortunio e in grado di mettere a registro anche 1 gol e 3 assist, fatti registrare consecutivamente contro Bologna, Napoli ed Empoli.

Il centrale nerazzurro, dotato di un piede mancino alquanto educato, non si limita soltanto alla fase di non possesso, ma è perfettamente in grado di supportare anche la manovra offensiva della formazione di Simone Inzaghi, avanzando di fatto continuamente sulla corsia di sinistra di gara in gara. Caratteristiche, queste, che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, in Premier League in particolar modo. Facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato, provenienti in questo caso dall’Inghilterra, il futuro dell’ex Atalanta e Parma potrebbe essere proprio nel massimo campionato inglese.

Bastoni verso l’approdo in Premier: serve una super proposta per strapparlo all’Inter

Potrebbero essere gli ultimi due mesi di Alessandro Bastoni all’Inter. Il classe ’99 piace, infatti, in Premier, a Chelsea e Manchester United in particolar modo.

Già a ridosso della finale di Champions della passata stagione, giocatasi il 10 giugno scorso, il tecnico Pep Guardiola aveva speso grandi parole nei confronti del giovane prodotto del vivaio atalantino, che già nell’estate 2022 disse no al tentativo del Tottenham finendo poi per estendere all’incirca un anno dopo la durata del proprio accordo con l’Inter sino a giugno 2028. Chiaro che per spingere i nerazzurri a prendere quantomeno in considerazione un’eventuale cessione del proprio numero 95 servirebbe una super offerta, come minimo sui 60 milioni di euro.