Giuntoli batte Milan e Inter: lo porta gratis alla Juve

Bianconeri a caccia di cambiamenti in attacco, svelato lo scenario di mercato che può finire per costare caro alle due milanesi

Complici gli accordi di Federico Chiesa e Moise Kean in scadenza a giugno 2025, la formazione attualmente guidata da Massimiliano Allegri – tecnico che a sua volta può finire per dire addio in estate facendo a quel punto posto a Thiago Motta – è in cerca di nuovi elementi offensivi. Quello di Mateo Retegui il nome finito sul taccuino del Direttore Sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, ma non solo.

Il dirigente ora a difesa dei colori della ‘Vecchia Signora’ ha infatti posto anche il profilo di Francesco Camarda in cima alla lista dei propri desideri, attaccante di attuale proprietà del Milan che ha compiuto 16 anni soltanto il 10 marzo scorso, età che consente a qualsiasi calciatore di siglare il suo primo contratto da professionista. Al momento, il giovane classe ’08 non ha ancora posto nero su bianco su alcun accordo, ragion per cui da quel momento in poi è finito immediatamente sotto il tiro di diverse big europee, Inter inclusa. Chi vuole, però, provare a mettere la freccia per l’attuale numero 73 rossonero è proprio la Juventus.

Camarda tra presente e futuro: la situazione

L’accordo che lega Francesco Camarda al Milan scadrà il prossimo 30 giugno. I rossoneri sono intenzionati a offrire il rinnovo di contratto al giovane prodotto del proprio vivaio, che può finire per legarsi al ‘Diavolo’ grazie a un nuovo accordo triennale o in alternativa a un qualsiasi altro club a parametro zero.

Checché se ne dica, ci sono ancora grandi possibilità nel vedere le due parti proseguire il proprio cammino assieme, anche se nel frattempo Inter e Juventus hanno già posto massima attenzione sul ragazzo, bianconeri in particolar modo. Al contempo, anche l’ipotesi Borussia Dortmund è una pista alquanto concreta, con la formazione tedesca pronta a garantire al giovane classe ’08 un progetto di crescita migliore rispetto a quello delle big italiane.

Vero, Camarda piace tanto anche in Inghilterra, ma va pur sempre considerato il fatto che l’attaccante 16enne è ora come ora impossibilitato a mettere piede in Premier League, campionato in cui è possibile approdare soltanto al compimento dei 18 anni per via delle norme previste dalla Brexit. 13, nel frattempo, le reti messe a segno in stagione dal ‘nuovo Haaland‘, in grado di fornire anche 4 assist al cospetto della formazione Primavera, ora guidata dal tecnico Ignazio Abate, ex calciatore rossonero.