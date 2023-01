Calciomercato Inter, il nuovo Haaland è del Milan

I rossoneri hanno ormai da tempo messo le mani sul nuovo baby fenomeno. Il ragazzo ha già gli occhi di mezza Europa puntati addosso. Ecco l’annuncio bomba sul futuro Haaland

In uno sport come quello del calcio, il cui obiettivo primario è quello di far gol, non si può e non si deve minimamente sottovalutare l’importanza di avere un vero e proprio centravanti ‘di razza’ all’interno della propria rosa. Avere a propria disposizione un numero 9: aumenta drasticamente, infatti, le probabilità di segnare…Motivo per cui diversi club – tra cui anche l’Inter – sono ormai da tempo alla ricerca dei più forti attaccanti in circolazione.

A tal proposito quindi, chi se non Erling Haaland vanta, ad oggi, tutte le caratteristiche che un vero bomber dovrebbe avere per fare la differenza? Il centravanti norvegese ha, infatti, messo a segno, sin qui, la bellezza di 27 reti e 3 assist in quest’annata: e la cosa impressionante è che siamo solamente all’11 gennaio del 2023 (il che vuol dire a metà stagione in corso). Se si considera poi il fatto che l’attuale centravanti del Manchester City è soltanto un classe ’00…Beh, non si può far altro che mettersi le mani nei capelli. Così come lui però, c’è anche un altro giovane attaccante che ha già siglato nella sua breve carriera qualcosa come oltre 400 gol (il tutto in circa 100 partite disputate). A chi ci stiamo riferendo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Il nome è quello di Francesco Camarda: vero e proprio talento che si trova, ad oggi, in forza al Milan. A dirla tutta infatti, il tecnico della Primavera rossonera, nonché l’ex calciatore Ignazio Abate, lo ha accolto in netto anticipo all’interno della propria ‘formazione’, dove ha risposto presente segnando una doppietta in amichevole. Il giovane classe ’08 – fa un po’ senso dirlo se si pensa a quante reti abbia già segnato – sta dunque stupendo tutti a suon di gol e ottime prestazioni…Al punto che, come già ribadito più e più volte dal suo agente, ha già attirato l’attenzione di mezza Europa su di sé.

Pagani a Tv Play: “Camarda è già abbastanza completo. Il paragone con Haaland? Vi dico tutto”

Intervenuto direttamente a Calciomercato.it, trasmissione condotta in onda sul canale Twitch di Tv Play, l’agente del giovanissimo talento Francesco Camarda – nient’altro che il procuratore Francesco Pagani – ha da lì in poi detto la sua sul futuro del suo assistito…Soffermandosi poi su tutta una serie di questioni.

“Mi ha impressionato sin da subito. Sono sincero: non ho di certo scoperto io il giocatore, ma ho solamente contribuito a renderlo un po’ più conosciuto. È un giocatore già abbastanza completo e ben messo fisicamente…Anche se, d’altra parte, non è neanche così dominante in campo. Parliamoci chiaro però, in fondo non lo era neanche Erling Haaland sin dal primo momento”.

Dopo tutta quest’attenta serie di riflessioni, Pagani ha poi così concluso: “Non so ancora come si svilupperà Camarda in futuro, ma penso che sappia già fare un po’ tutto. E’ vero, ha un gran feeling con il gol, ma non è quel profilo alla Pippo Inzaghi. Tecnicamente non è neanche come Messi, ci mancherebbe, ma ha un buon controllo e oltre a saper tenere palla, sa anche puntare l’uomo. Sul futuro? Il ragazzo, ad oggi, non può ancora, formalmente, avere un procuratore…Ma è chiaro che ha già intrigato tutti. E’ dunque abbastanza scontato che qualcuno proverà a prenderlo”.