Si inserisce il Milan: svolta a destra e Inter bruciata

I rossoneri, usciti sconfitti per 0-1 dal quarto di finale d’andata di Europa League contro la Roma, potrebbero provare a prendersi la vendetta sui propri cugini rivali sul mercato

La formazione di Stefano Pioli si è dovuta arrendere lo scorso giovedì sera dinanzi alla squadra guidata da Daniele De Rossi, riuscita a imporsi sui rossoneri grazie alla rete siglata da Gianluca Mancini, risultato ancora una volta decisivo cinque giorni dopo il gol realizzato nel weekend scorso contro la Lazio di Igor Tudor.

Un risultato, questo, che impone al club meneghino di presentarsi tra soli quattro giorni all’Olimpico’ con grande voglia e spirito di sacrificio, se si vuole naturalmente sperare ancora nella semifinale di Europa League. I rossoneri, ora distanti di 14 punti dall’Inter nella griglia generale di Serie A, dovranno poi vedersela contro i loro cugini rivali nella settimana successiva. Fissato, infatti, in data 22 aprile il derby ‘della Madonnina’, in programma alle ore 20:45 al ‘Meazza’.

Netto, ad oggi, il divario tra le due formazioni, non soltanto in termini di classifica ma anche analizzando il gioco espresso da ambedue le compagini sul campo. L’Inter è nettamente avanti al Milan, anche dal punto di vista mentale, a testimoniarlo il fatto che Marotta e Ausilio abbiano già iniziato a rivolgere il proprio sguardo in direzione della prossima annata, ponendo di fatto sotto il proprio mirino diversi osservati speciali, tra cui Michael Kayode.

Il terzino destro di attuale proprietà della Fiorentina, valutato sui 15 milioni di euro, è un nome che fa particolarmente gola dalle parti di Appiano. A dirla lunga è il fatto che la formazione vicecampione d’Europa in carica stia pensando al classe ’04 come eventuale successore di Denzel Dumfries, con l’olandese che può finire per dire addio in estate a causa dell’accordo in scadenza a giugno 2025. Un profilo, quello del laterale 19enne, per cui a provare a farsi avanti potrebbe essere anche il Milan.

Calabria e Florenzi in scadenza nel 2025: Inter, il Milan può così pensare a Kayode

Complici gli accordi di Davide Calabria e Alessandro Florenzi – con quest’ultimo sempre più in età avanzata – in scadenza nel 2025, il Milan potrebbe finire per inserirsi in questi mesi nella corsa per Michael Kayode. Di mezzo anche le scarse garanzie offerte in stagione dai due terzini di destra di attuale proprietà rossonera.

La sensazione è quella che almeno uno dei due finisca, infatti, per dire addio al club meneghino in estate. L’ex Roma, in tal senso, l’indiziato principale a cogliere le proprie valigie da Milano tra soli pochi mesi. Uno scenario, questo, che potrebbe spingere il ‘Diavolo’ a pensare a Michael Kayode, profilo finito sotto il tiro dell’Inter e con all’attivo 31 presenze, 1 gol e 4 assist in stagione.