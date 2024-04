“Si può sognare di tutto”: Immobile-Inter, agente allo scoperto

Ciro Immobile all’Inter: l’agente dell’attaccante campano non chiude al clamoroso addio alla Lazio a fine stagione

Quest’anno, in Serie A, ha realizzato 6 goal dopo 26 giornate di Serie A. Un po’ pochi per il marcatore numero uno della storia del campionato italiano. Dopo una carriera impressionante, condita da 198 reti in 231 partite, in cui ha dimostrato una costanza incredibile, grandi doti da trascinatore e buona tecnica, Immobile sembra essersi perso.

Tutta la Lazio appare smarrita. Prima le dimissioni di Sarri, poi le voci sull’addio a zero di Felipe Anderson (che dovrebbe andare alla Juve)… I tifosi non si erano sconfortati dopo la partenza di Milinkovic, ceduto in Arabia l’estate scorsa, ma in pratica senza il Sergente i biancocelesti hanno cominciato a perdere sicurezze.

Dopo Milinkovic, potrebbero partire altri tre giocatori simbolo. Ovvero il già citato Felipe Anderson, Ciro Immobile e Luis Alberto. Gli uomini che hanno segnato un’era a Roma, portando tre trofei, tante soddisfazioni nelle notti europee e grandi risultati.

Nelle scorse ore l’agente di Immobile ha confermato che il suo assistito potrebbe lasciare la Lazio. In un’intervista, il procuratore non ha voluto chiudere a un possibile passaggio al Napoli, e in sostanza anche all’Inter, pur non avendo mai nominato la squadra nerazzurra.

L’agente spinge Immobile all’Inter: cosa sta succedendo

Più giornali nei giorni scorsi hanno rivelato che Ciro Immobile si sarebbe già proposto a Simone Inzaghi. A oggi, comunque, non sembra esserci trattativa fra Inter e Lazio. I nerazzurri potrebbero però essere più interessati a uno come Luis Alberto, un altro pupillo di Inzaghi.

Lo spagnolo ha profondamente scosso la tifoseria laziale quando venerdì scorso si è lasciato andare a uno sfogo imprevisto. Parlando del suo futuro, ha dichiarato che non giocherà più nella Lazio. “Sicuramente non sarò il prossimo anno nel progetto, ho già chiesto al club la rescissione del contratto“, ecco cosa ha detto Alberto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio sulla Salernitana di venerdì 12 aprile.

In pratica lo spagnolo ha voluto rompere con la società, esponendosi con parole forti. Sabato, gli ha risposto il ds Fabiani, spiegando che la Lazio non ha mai promesso una risoluzione a Luis Alberto: “I contratti vanno rispettati“, ha detto il dirigente ai canali ufficiali del club.

“Forse ieri era la serata meno adatta per parlarne. Con l’arrivo di Tudor, Luis Alberto mi ha detto che probabilmente a fine anno avrebbe preferito cambiare maglia e io gli ho risposto che aveva il dovere di finire la stagione nel migliore dei modi. Ora si vedrà“.

Strano. Dopo aver insistito tanto per un rinnovo, Luis Alberto cambia idea, e dopo sei mesi dice di voler lasciare i suoi soldi alla Lazio. Come finirà la vicenda? Alla Lazio l’esternazione non è piaciuta, e presto potrebbe parlare anche Lotito.

Lo sfogo di Luis Alberto e i progetti di Immobile

Intanto ci si è messo anche Marco Sommella, agente di Immobile, che rilasciando un’intervista a Radio Kiss Kiss ha lasciato intendere che il suo assistito potrebbe anche trasferirsi al Napoli. “Immobile ha un contratto con la Lazio fino al 2026 ed è un’icona del club biancoceleste“, ha detto Sommella, “e per ora rimane lì. La stagione è tribolata, ma ciò non cancella quanto ha fatto negli anni precedenti a Roma“.

“Le chiacchiere stanno a zero, i numeri restano e non li ha fatti nessuno“, ha insisto l’agente di Immobile. Dopodiché non ha chiuso alla possibilità di vedere Immobile giocare nel Napoli: “Si può sognare di tutto…”.

Di certo Ciro Immobile è deluso dalla sua stagione e scoraggiato dalla situazione che si è creata nell’ambiente. Quest’anno è stato attaccato dai tifosi, criticato da Sarri e più volte decritto come un giocatore finito dalla stampa. Quale sarà il futuro?

“Fino a quando potrò dare qualcosa alla Lazio, vista la mia storia qui che non si fa schioccando le dita, rimarrò”, ha detto sempre a DAZN dopo la sconfitta nel derby di qualche giorno fa. I meglio informati, però, continuano a dire che Immobile starebbe seriamente pensando di lasciare la Lazio.

C’è sempre l’opzione Arabia Saudita. Ma a intrigarlo di più sarebbe la possibilità di passare all’Inter per ritrovare Simone Inzaghi e giocare in Champions. I tifosi nerazzurri non sembrano d’accordo. Immobile non è più un ragazzino, e in questa stagione in molte partite ha giocato con un atteggiamento davvero criticabile: tante volte lo si è visto trascinarsi svagato per il campo…