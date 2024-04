Il portiere camerunese era al Meazza ieri sera. La sua stagione al Manchester United è stata disastrosa, ma non dovrebbe essere l’ultima

“Saluto i tifosi dell’Inter, per me sono come una famiglia. La prossima settimana non potrò esserci, così ho approfittato di una giornata di libertà oggi per un momento storico. Sono molto contento per la squadra, se lo merita”. Così ieri sera Onana, tornato al ‘Meazza’ per abbracciare i suoi vecchi compagni, ormai a un passo dallo Scudetto.

Al portiere camerunese è stata riservata una grande accoglienza: “È un momento emozionante per me – le sue parole a Dazn – quando penso a tutto quello che abbiamo passato nella scorsa stagione è magnifico essere qui”. Per il classe ’96, tuttavia, non ci sono rimpianti: “Sono contento dove sono, ma allo stesso tempo felice per l’Inter. Sono una squadra fantastica, con compagni molto bravi e un allenatore meraviglioso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)

Qualche tifoso interista ha subito fatto voli pindarici, immaginando un ritorno all’Inter del portiere ceduto al Manchester United l’estate scorsa per oltre 50 milioni di euro. Un grande affare col senno del prima, considerato che era arrivato a Milano da svincolato, ma pure col senno del poi visto il suo pessimo rendimento nel suo primo anno in Premier. Che, a meno di ripensamenti, non sarà l’ultimo. Abbiamo appurato che i ‘Red Devils’ non hanno nei piani l’acquisto di un nuovo portiere, di conseguenza la cessione di Onana. Ciò a prescindere dall’addio o meno di ten Hag, ‘mentore’ dell’estremo difensore africano.

Ricordiamo che il ventottenne ha firmato con gli inglesi un contratto fino a giugno 2028, più opzione per un’ulteriore stagione, da circa 6 milioni a stagione con stipendio a salire. Nell’ultimo anno dovrebbe toccare gli 8 milioni netti. Cifre che l’Inter mai si sognerebbe di tirare fuori per un portiere. Sommer, che ha un contratto fino al 2026, prende 4 milioni l’anno.

Erede Sommer, mirino su Bento: ma il portiere non è una priorità dell’Inter

L’Inter vorrebbe affiancare a Sommer un profilo più giovane con potenzialità da titolare nel giro di una-due stagioni. In questo senso piace molto Bento dell’Athletico Parananense, ma il club brasiliano è notoriamente bottega molto cara.

Il presidente Petraglia ha già rifiutato 15 milioni, adesso il suo obiettivo è realizzare una cessione record per un portiere brasiliano. 20/25 milioni, confidando in un’asta internazionale per il classe ’99 fresco di esordio col Brasile. Il portiere non sarà comunque una priorità di Marotta e Ausilio nel prossimo calciomercato estivo. Per questo, in viale della Liberazione, esiste la possibilità di una permanenza di Audero attraverso un nuovo prestito. La Sampdoria, specie in caso di mancata promozione in Serie A, potrebbe accettare questa soluzione pur di non rifarsi carico dello stipendio del ventisettenne nato in Indonesia e quest’anno impiegato 4 volte da Inzaghi.