Attacco frontale dell’ex Inter: “È ridicolo, una delle cose peggiori che abbia visto”

“Mi viene davvero da ridere…”. Emiliano Viviano sbotta nella diretta Twitch di Tv Play

Continua a far discutere il gol di Viola in Inter-Cagliari. Per intenderci, quello ha permesso alla squadra sarda di uscire con un punto dalla gara del ‘Meazza’.

Il dibattito è ovviamente sull’assist di Lapadula, un assist che l’attaccante della squadra di Ranieri ha effettuato con il gomito. ‘Dazn’ ha reso pubblico il dialogo tra Var e arbitro negli attimi in cui andava presa una decisione sull’episodio. Per il moviolista di Dazn, Luca Marelli, la rete era da annullare “perché il movimento di Lapadula magari è casuale, ma è un braccio che tende ad allargarsi rispetto al corpo aumentando il volume. Non conta il fatto se il pallone fosse o no arrivato a Viola, il volume viene aumentato e per me questo gol non andava convalidato”.

Dello stesso avviso di Marelli è Emiliano Viviano. Nella diretta Twitch di Tv Play, l’ex portiere di proprietà dell’Inter – ora all’Ascoli – ha ‘tuonato’ contro la decisione di convalidare il 2-2 di Viola: “Il gol è ridicolo, non annullarlo è stata una delle cose peggiori che abbia visto. Ho visto rigori fischiati per tocchi di mano analizzati al centimetro su tiri che andavano fuori di quattordici metri. Qui uno fa un assist di gomito e nessuno sa nulla, mi viene davvero da ridere…”.