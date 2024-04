L’Inter comanda anche la classifica dei rigori: solo uno per la Juve

La formazione di Simone Inzaghi, ad un passo dal suo 20esimo Scudetto, è la squadra che ha ricevuto più penalty a proprio favore in queste prime 32 giornate di campionato

In casa nerazzurra è ufficialmente partito il countdown volto alla conquista della seconda stella, con l’Inter ora ferma in prima posizione con 14 punti di vantaggio sul Milan, ferma a quota 69. Impressionanti i numeri messi a registro in questa prima parte e mezzo di stagione dai ragazzi di Simone Inzaghi, con questi ultimi che vantano il miglior attacco e la miglior difesa in Serie A grazie ai 77 gol realizzati e ai soli 17 subiti.

Non solo, la formazione vicecampione d’Europa in carica risulta essere prima anche in un’altra speciale classifica, quella dei rigori concessi a proprio favore. 13, in totale, i penalty conquistati dal club meneghino, 12 quelli realizzati (tutti quanti da Hakan Calhanoglu, mentre l’unico errore dal dischetto è stato commesso dal Capitano Lautaro Martinez). A seguire troviamo la Roma, in grado di trasformare 9 rigori su 10, mentre in terza posizione c’è il Frosinone con 7 realizzati su 9. In sesta e nona posizione troviamo Milan e Juve, che hanno ricevuto rispettivamente 7 e 5 rigori a proprio favore, ma c’è anche un altro dato.

È la ‘Vecchia Signora’, infatti, la società che si è vista ricevere meno rigori contro in campionato. Soltanto uno il penalty concesso contro la formazione di Allegri, quello sbagliato da Victor Osimhen durante Napoli-Juventus del 3 marzo scorso. Inter, invece, ferma al 15esimo posto in quest’altra speciale classifica, coi nerazzurri che si sono visti fischiare a loro volta 4 rigori a proprio sfavore.

CLASSIFICA DEI RIGORI A FAVORE IN SERIE A

INTER 13 (12)

13 (12) ROMA 10 (9)

FROSINONE 9 (7)

NAPOLI 8 (5)

FIORENTINA 7 (3)

MILAN 7 (5)

SASSUOLO 7 (6)

VERONA 6 (2)

JUVENTUS 5 (3)

LECCE 5 (3)

BOLOGNA 5 (4)

GENOA 5 (4)

MONZA 4 (3)

LAZIO 4 (4)

EMPOLI 4 (4)

CAGLIARI 3 (1)

UDINESE 3 (2)

ATALANTA 3 (3)

TORINO 2 (2)

SALERNITANA 2 (2)

CLASSIFICA DEI RIGORI CONCESSI CONTRO IN SERIE A

SASSUOLO 10

SALERNITANA 9

MONZA 9

UDINESE 8

FIORENTINA 8

FROSINONE 8

ATALANTA 8

MILAN 7

EMPOLI 6

BOLOGNA 6

LECCE 5

TORINO 4

CAGLIARI 4

ROMA 4

INTER 4

4 LAZIO 3

GENOA 3

NAPOLI 3

VERONA 2

JUVENTUS 1

L’Inter va a segno in Serie A da 40 partite di fila: Inzaghi come Conte e Allegri

La formazione attualmente guidata da Simone Inzaghi ha eguagliato un altro ed importante record. I nerazzurri vanno infatti a segno da 40 partite di fila in Serie A. Fondamentale il 2-2 fatto registrare contro il Cagliari nel weekend scorso, dove ad aver sbloccato il match è stato Marcus Thuram.

Il tecnico piacentino è così diventato il terzo allenatore in grado di compiere questa impresa, eguagliando Antonio Conte e Massimiliano Allegri, ora alla guida della Juventus. Un altro record, questo, che certifica i grandi passi in avanti compiuti dall’Inter in quest’ultimo anno e mezzo di tempo.