La Juve lo ha mollato: telefonata all’Inter per firmare a zero

In arrivo una rivoluzione in casa bianconera: Allegri e non solo, in tanti possono finire per dire addio

La Juventus è pronta a mettere in atto una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Tanti, tantissimi i cambiamenti a cui faranno fronte i bianconeri, con questi ultimi che potrebbero finire per dire addio anche e soprattutto a Massimiliano Allegri, tecnico legato a questi colori da un accordo valido sino a giugno 2025.

Le strade della ‘Vecchia Signora’ e quella del tecnico livornese potrebbero quindi finire per separarsi a distanza di molti anni, con quest’ultimo tornato a Torino nell’estate del 2021, dopo essere rimasto alla guida tecnica della Juventus già in passato, per essere più precisi dal 2014 al 2019.

Non solo, un altro grande pezzo a cui Cristiano Giuntoli e la restante parte della dirigenza rischiano seriamente di dire addio è Federico Chiesa, calciatore legato anche lui alla formazione pluricampione d’Italia a mezzo di un accordo che scadrà tra poco più di un anno. In realtà, però, chi rischia di dire addio ancor prima è un altro componente della formazione bianconera.

Trattasi infatti di Alex Sandro, pedina che già nella passata estate avrebbe potuto dire addio alla Juventus e che è, invece, rimasta alla Continassa una volta scattata l’opzione per il riscatto automatico, legato a un tot di presenze poi raggiunte dal difensore brasiliano. A distanza di un anno, è cosa ormai certa l’addio del classe ’91 da Torino, col diretto interessato che non sta facendo altro che prendere un po’ di tempo per scegliere con la dovuta calma quale tipo di altra avventura intraprendere. Un nome, quello dell’ex Porto, che potrebbe anche finire per trovar posto sui tavoli di Inter e Milan in realtà.

Alex Sandro proposto a Inter e Milan: può provarci l’agente

Complice l’accordo in scadenza a giugno con la Juventus, Alex Sandro – approdato a Torino nell’estate del 2015 – potrebbe venir proposto a diversi club militanti quest’oggi nel campionato di Serie A, Inter e Milan incluse quindi.

A compiere un tentativo nelle sedi delle due società milanesi potrebbe essere, infatti, proprio l’agente del difensore brasiliano, con all’attivo sole 16 presenze in stagione. La volontà del classe ’91 è quella di continuare a restare in Europa. A restare in fila per l’ex Porto sono il Corinthians, che soltanto nelle scorse ore ha annunciato l’acquisto di Felipe Anderson a costo zero in estate, e l’Atletico Madrid, costretto a sua volta a dire addio a titolo gratuito a Mario Hermoso a fine giugno.