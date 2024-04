INZAGHI TIENE IN PIEDI L’INTER! Grazie Simone: quasi 400 milioni

Il tecnico piacentino si è conquistato la più totale fiducia del club meneghino e di tutti i suoi tifosi, svelata la speciale classifica che vede l’ex allenatore biancoceleste al secondo posto

C’è poco da dire, l’Inter ha avuto una crescita esponenziale in questi ultimi mesi. La finale di Champions raggiunta il 10 giugno scorso sembra, infatti, aver dato ulteriore consapevolezza ai nerazzurri, in grado di ‘ammazzare’ questo campionato in largo anticipo.

Settantasette, in totale, le reti messe a registro dal club meneghino in queste prime 32 giornate, con Pavard e compagni in grado di subirne soltanto 17. Numeri, questi, che son valsi sinora alla formazione di Simone Inzaghi la miglior difesa nei top cinque campionati europei. A sorprendere, in realtà, è stato anche il gioco espresso sul campo dell’Inter, apparsa sì in grande crescita negli ultimi mesi anche se, in verità, il club di ‘Viale della Liberazione’ ha dato via a questo tipo di percorso già da diversi anni, per essere più precisi proprio dal momento in cui il tecnico piacentino ha messo piede sulla panchina nerazzurra.

Già 5 i trofei conquistati dall’ex allenatore biancoceleste alla guida tecnica dell’Inter, club che nelle ultime due stagioni ha alzato al cielo 3 Supercoppe Italiane 2 Coppe Italia, in attesa naturalmente della conquista del 20esimo Scudetto, mai stato così vicino. “Dove alleno io aumentano ricavi, dimezzano le perdite e si conquistano trofei”: si era espresso così il tecnico emiliano durante una conferenza stampa andata in scena nel settembre del 2022. Dichiarazioni, queste, che sostanzialmente avevano suscitato un po’ di risate generali, anche per via del brutto momento che stava attraversando il club meneghino in quel determinato periodo e, invece, a distanza di anni si può dire che Simone Inzaghi ci aveva visto lungo.

Dalla Lazio all’Inter: Inzaghi ha portato quasi 400 milioni d’incassi a partire dalla stagione 2019/20

Simone Inzaghi, per l’esattezza, ha portato a Lazio e Inter la bellezza di 377,4 milioni di entrate, club per cui il tecnico piacentino ha ricoperto la carica di allenatore della prima squadra in questi ultimi anni.

A darne nota una classifica stilata da Transfermarkt, piattaforma che ha analizzato le entrate portate dai maggiori allenatori italiani a partire dalla stagione 2019-20, col tecnico emiliano piazzatosi al secondo posto in questa speciale tabella. In prima posizione troviamo Gian Piero Gasperini, in terza Roberto De Zerbi, mentre bisogna scendere al quinto, al settimo e al decimo gradino per vedere riportati i nomi di Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti e Antonio Conte, considerati tra i migliori tecnici di nazionalità italiana.

LA CLASSIFICA COMPLETA

1 – GASPERINI: 70 cessioni, 520.2 milioni entrate

2 – INZAGHI: 31 cessioni, 377.4 milioni entrate

3 – DE ZERBI: 44 cessioni, 373.7 milioni entrate

4 – SARRI: 33 cessioni, 328.1 milioni entrate

5 – ALLEGRI: 21 cessioni, 238.2 milioni entrate