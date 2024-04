UN FLOP DA 20 MILIONI: Dalbert riparte e si veste di rossonero

Nuova avventura in arrivo per il laterale brasiliano, accasatosi all’Inter nell’estate del 2017 senza però trovare grandi fortune

Non ha riservato grandi esiti l’esperienza trascorsa in nerazzurro da Dalbert Henrique, terzino sinistro di nazionalità brasiliana trasferitosi nell’agosto del 2017 dal Nizza all’Inter per circa 20 milioni di euro più bonus, cifra che lo ha reso uno dei più pagati in casa nerazzurra in quell’arco di tempo.

Soltanto 26, in totale, i gettoni collezionati dal classe ’93 al fianco del club meneghino, impreziositi – se così si può dire – da 1 gol e 1 assist. Addirittura tre, per il resto, le parentesi vissute in prestito negli anni a seguire dal laterale 30enne, accasatosi dapprima a titolo temporaneo alla Fiorentina (per essere più precisi nella stagione 2019-20) e successivamente al Rennes e al Cagliari (tutto questo nel mentre era legato alla formazione vicecampione d’Europa in carica a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2023).

Le strade di Dalbert e quella dell’Inter si sono separate una volta per tutte soltanto nella passata estate, momento in cui il contratto sottoscritto in passato tra il calciatore e i nerazzurri ha, per l’appunto, cessato di avere validità. Uno scenario, questo, che ha permesso all’ex laterale nerazzurro di far rientro in patria, sposando così il progetto tecnico dell’Internacional de Porto Alegre, altra piazza a cui il terzino brasiliano a sorpresa ha detto addio soltanto qualche mese fa. Per Dalbert, rimasto a quel punto svincolato, è però in arrivo una nuova esperienza, anche in questo caso in terra verdeoro.

Dalbert riparte dalla seconda divisione brasiliana: ufficiale la firma con lo Sport Recife

Sarà lo Sport Recife la nuova squadra da cui ripartirà Dalbert Henrique, calciatore che ha deciso di sposare il progetto tecnico della formazione rossonera, militante quest’oggi in seconda divisione brasiliana.

L’ex Inter, accasatosi a titolo gratuito al suo nuovo club, ha già posto nero su bianco sul suo nuovo accordo, che resterà in vigore sino al prossimo giugno (da capire se le due parti decideranno di siglare un eventuale prolungamento di contratto). Ad annunciarlo è stato direttamente lo Sport Recife sui propri canali social, formazione che ha deciso di puntare sul classe ’93 per questo finale di stagione. Così facendo, dunque, il laterale 30enne di nazionalità brasiliana potrà proseguire la propria carriera senza il bisogno di allontanarsi dalla sua terra d’origine.